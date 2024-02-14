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國道匝環道翻車「死傷飆升58%」　今年9處靠一招讓駕駛自動減速

▲▼高公局今年將擴大在9交流道、匝環道設置「視覺化減速標線」，讓駕駛人自動減速減少衝出車道或翻覆。（圖／高公局）

▲高公局今年將擴大在9交流道、匝環道設置「視覺化減速標線」，讓駕駛人自動減速減少衝出車道或翻覆。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

去年6月一名27歲女子駕駛「水泥預拌車」，從國3中和交流道北上出口路段翻覆死亡，根據高公局統計，去年匝環道翻車事故高達76件，比前一年成長近29%，死傷暴增58%，高公局規劃今年將擴大在9交流道環道設置「視覺化減速標線」，讓駕駛人自動減速減少衝出車道或翻覆機率。

根據高公局統計，高速公路112年匝環道翻車事故有76件，比111年59件增加28.8%；而112年翻車事故死傷也暴增，不但奪走3條人命和造成38人受傷，死傷41人更比111年的0死26傷大幅成長58%，

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目前高速公路交流道環道及出口匝道，都已在入口處設置「匝環道速限」標誌牌面，提醒用路人進入匝環道時降低車速外，同時依據「高速公路匝環道交通安全設施設原則」，視需要強化相關警示設施，包括在彎道外側路肩劃設路側「白色斜紋線」、加密設置路面標記等，也於環道彎道處設置安全方向導引標誌。

為更加強匝環道行車安全，高公局針對匝環道曾發生大型車車輛翻覆或 A1事故且曲率半徑較小之尚須改善路段繪設「視覺化減速標線」，目前已經在國道1號平鎮系統北出匝道、國1雲林系統北入匝道、國1安定交流道南出匝道等3處試辦，利用車道標線造成之視覺效應，使駕駛人自動減速，降低車輛衝出車道或翻覆機率，提高行車安全，由於成效良好，高公局規劃今年度要再擴大試辦。

▲▼高公局今年將擴大在9交流道、匝環道設置「視覺化減速標線」，讓駕駛人自動減速減少衝出車道或翻覆。（圖／高公局）

▲高公局今年將擴大在9交流道、匝環道設置「視覺化減速標線」。（圖／高公局提供）

由於去年匝環道車禍大幅增加，高公局表示，今年規劃在9處匝環道擴大繪設「視覺化減速標線」，包括國道1號大華系統南入環道、國3汐止系統南出環道、國3中和交流道北出匝道、國3彰化系統南出環道、國4中港系統東出環道、國4潭子系統東出環道、國1台南系統北出環道、國3官田系統北出環道、國10嶺口東出匝道等，透過減速標示讓駕駛人減速，盼減少事故。

高公局也提醒，駕駛人駛入匝環道前應提早、適當減速，確實遵循速限規定，並保持專注、握好方向盤、切勿急速轉向或急煞，以免發生事故。

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