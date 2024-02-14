屏東殺回苗栗「準備7小時抗戰」　他一上國道驚呆：根本笑死

▲原PO從屏東殺回苗栗，本以為要開7小時。（示意圖／記者呂佳賢攝）



網搜小組／劉維榛報導

昨（13）是北返車潮高峰，而一名網友就怕今天從屏東殺回苗栗，同樣會遇到塞車地獄，於事先準備2個尿壺，且做好7小時的長期抗戰，殊不知開上國道超順暢，中午前就到家了，讓他笑喊「根本笑死！」還有網友也回，同樣是8點多上路，南投到桃園只開2小時就到家。

一名網友在PTT以「初五國道一路大順暢啊」為標題發文，今天早上8點30分要從屏東老家回苗栗，但看到初四國道車潮塞爆，還塞到今天凌晨的消息後，嚇得他趕緊準備2個尿壺，「準備塞個7小時長期抗戰！」

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出乎意料的是，原PO開上國道後「今天一路大順暢，根本笑死！」文末原PO還自豪，「本魯484很聰明的用路人，有沒有八卦？」

還有網友也發文說道，打開Google Maps後「新竹以北全部綠到爆，只有台中彰化一兩段在那邊紅，連平日湖口都會紅炸的地方，難得假日還是收假日都沒紅！」

底下網友回應，「一直都是倒數第二天最塞」、「真的不懂提早回來塞幹嘛」、「這有點爽的吧」、「半夜塞過了」、「北部聰明用路人昨天先提前收假了」、「聰明用路人前兩天半夜塞累了補眠中，沒空出門塞」、「每到連假就封埔鹽系統，彰化平面塞爆」。

無獨有偶，另一位駕駛也自曝，同樣也是8點多出門，從南投回到桃園只花了2小時，「一路順暢沒塞車，去年年假選最後一天北上也是沒塞車，是不是跟放假長短無關啊」。

實際查看國道即時路況，截至下午13:00，幾乎呈向綠色暢通車況，不過國五「頭城－坪林北向路段」、「豐原-台中系統北向路段」則呈現紅色警示。

關於初五收假日，高公局預判有11個重點壅塞路段：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

相關疏導措施包括，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。