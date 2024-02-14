收假車潮湧現！國道多路段車多雍塞　估晚間7時後解除

▲國道今天上午發生三起小客追撞事故，圖為國3北向194.2公里發生2小客追撞事故，造成回堵2公里。（圖／高公局提供）

記者許敏溶／台北報導

今天是大年初五（2/14），也是春節連假最後一天。高公局指出，上午國道3起事故都已排除，截至下午15時為止，除國5北向宜蘭-坪林、國1西螺到員林、國3竹山到南投等路段車多壅塞，時速約在60公里左右，其餘路段交通大致正常，上述壅塞狀況預估要到晚上7點後才會陸續解除，建議用路人透過1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊。

今天是本次連續假期收假日。高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為41百萬車公里。而今天上午國道壅塞路段，除國5北向頭城至坪林路段在9時起出現車多外，其餘路段行車大致正常。

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此外，今天上午國道也發生三起事故，10時33分國1北向235公里發生4小客追撞事故，佔用內2線車道，造成回堵2公里；10時57分國3北向194.2公里發生2小客追撞事故，佔用內線車道，造成回堵2公里；11時15分國1北向317.9公里發生2小客車追撞事故，佔用內線車道，造成回堵2公里。但上述事故都已經排除。

高公局指出，截至下午15時為止，包括國5北向宜蘭-坪林、國1西螺到員林、國3竹山到南投等路段車多壅塞，時速約在60公里左右，其餘路段交通大致正常。

高公局表示，預判今天下午重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議用路人透過高公局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。