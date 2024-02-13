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信用卡租房恐不划算！　美專家3點分析：可能增加財務負擔

▲信用卡付房租未必是最好的方式。（圖／unsplash）

▲信用卡付房租未必是最好的方式。（圖／unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

在美國，使用信用卡支付租金的做法引發了廣泛討論。儘管這種支付方式看似能夠為租戶帶來信用卡獎勵，但專家們警告說，考慮到相關的處理費和潛在的利息風險，事實上這並非一個理財上的明智選擇。特別是當面對美國1964美元（約新台幣6.1萬元）的公寓中位租金時，信用卡支付可能會增加額外的財務負擔。

綜合外電報導，住房支出佔據了美國人預算的大部分，自然促使人們尋找最佳支付途徑。對於那些選擇使用信用卡支付租金的租戶來說，賓夕法尼亞大學沃頓商學院房地產教授瓦奇特（Susan M. Wachter）提醒，大額的支付可能迅速導致額外的利息成本增加，而且「LendingTree」
高級信用分析師舒爾茨（Matt Schulz）指出，許多房東可能不接受信用卡支付，原因在於他們不願意承擔相關的處理費用。

在考慮用信用卡支付租金之前，租戶需要考慮幾個關鍵因素。

1.大多數第三方支付服務和物業管理公司都會收取信用卡處理費或交易費，可能就占去租金的1％到3％。NerdWallet的信用卡專家蘭巴雷納（Melissa Lambarena）提醒，這筆費用可能會侵蝕掉通過信用卡支付獲得的任何獎勵，從而使得這種支付方式變得不再具有吸引力。

2.如果租戶無法在帳單結算期限前全額支付信用卡餘額，高利率的積累就可能會加重財務負擔。根據「LendingTree」數據，到了2023年底，所有信用卡的平均利率達到了21.47％，這是聯準會（Fed）自1994年開始追蹤以來的最高年利率。

3.使用信用卡支付大額租金可能會對信用評分產生不利影響。這是因為大額交易會影響信用利用率，即債務與總信用額度的比率，這是影響信用評分的重要因素之一。蘭巴雷納提醒說，將租金計入卡片的信用額度可能會傷害信用評分；專家通常建議不要使用超過可用信用額度的30％。

綜上所述，雖然使用信用卡支付租金在某些情況下可能具有吸引力，但考慮到相關的額外費用和潛在風險，這種支付方式需要慎重考慮。選擇支付方式時，租戶應該根據自己的財務狀況和支付能力做出合理的決策。

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