以軍準備進攻加薩南部！　拜登：正推動以哈停火「至少6周」

▲ 拜登與阿布杜拉二世會談後發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以軍準備對加薩南部發動地面攻擊之際，美國總統拜登12日表示，正推動以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯停火至少6周，釋放人質並增加人道救援，以作為實現更長期停火的墊腳石，約旦國王也呼籲推動全面停火。

根據《路透》，拜登12日與長期盟友約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）在白宮會談，論及一連串重大挑戰，包括以色列對加薩南部的地面進攻迫在眉睫，以及巴勒斯坦平民面臨的人道主義災難威脅。

拜登在會後發表談話，稱美國正與該地區的盟友合作，推動一項停火協議，以釋放關押加薩的人質，並增加人道主義援助。他說明，「美國正致力於以哈之間的人質協議，將為加薩帶來至少6周立即且持續的平靜」，「之後我們可以花時間建立更持久的協議」。

阿布杜拉二世則再度呼籲全面停火，「我們不能袖手旁觀，讓這種情況繼續下去。我們現在需要更持久的停火，這場戰爭必須結束。」

拜登對於以色列總理納坦雅胡不採納他的建議愈來愈不滿，要求在沒有保護巴勒斯坦平民的計畫以前，不要對加薩南部城市拉法（Rafah）發動地面進攻的措辭也愈發強烈。

白宮指出，拜登11日和納坦雅胡談話中強調，在沒有可靠且可執行的計畫，確保在拉法避難的100多萬人的安全及援助以前，不該在拉法展開軍事行動。

與此同時，高級調解人將於當地13日對以哈停火協議恢復談判。據知情人士透露，美國、埃及、以色列及卡達高級官員預計在開羅會晤，擬定一個分為三階段的框架，以釋放人質並實現延長停火。