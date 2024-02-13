　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大選期間不應受審？　川普律師團隊要求最高法院「擱置裁定」

▲▼川普的律師團隊以競選期間不應受審為由，請求美國最高法院擱置裁定。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普的律師團隊以競選期間不應受審為由，請求美國最高法院擱置裁定。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普涉嫌試圖推翻喬治亞州2020年總統選舉敗選結果，去年8月1日遭到起訴。為此，美國華府聯邦巡迴上訴法院7日裁決，川普不得再以前總統身分享有免於被起訴的總統豁免權。在此之際，川普的律師團隊以競選期間不應受審為由，請求最高法院擱置裁定。

根據《衛報》，川普的辯護律師紹爾（John Sauer）、勞羅（John Lauro）、辛格（Greg Singer）於當地時間12日寫出一份長達110頁的請願書，要求美國最高法院擱置美國上訴法院對華盛頓特區巡迴法院的命令，「川普總統的申請很容易滿足本院傳統條件，即在本院進行全院審查和調卷審查前，批准暫緩執行命令。」

川普的辯護律師團隊透過聲明指出，川普已經滿足了最高法院批准暫停審理的關鍵條件，因為最高法院很有可能審理此案，且若不暫停審理，川普將遭受「無法彌補的傷害」，包括選舉高峰期針對川普所進行的長達數個月的刑事審判，恐怕會從根本上破壞川普對拜登的競爭能力。

報導指出，川普方面毫不掩飾地表示，他對所有迎面而來的案件訴訟的應對策略是尋求拖延，且最理想的狀況下是推遲到2024年11月總統大選之後，希望透過贏得第二個總統任期，來尋求讓他赦免自己、或是指示司法部長撤銷指控等方法。

報導分析，最高法院可能會在這幾天內，針對是否暫時擱置裁決做出決定，以利川普繼續上訴。若以保守派為主的最高法院批准請求，則2020年干預喬治亞州總統敗選結果案恐會被長期推遲，且更有可能延遲到11月總統大選之後；不過，若最高法院駁回請求，則上訴法院便能在春季排定審理議程。

法院下一步的行動，可能會決定川普是否會在2024年總統大選前，就選舉結果干預案接受審判，同時牽動大選結果。最新民調顯示，一旦川普在此案中被定罪，則選民可能更加傾向將票投給民主黨現任總統拜登。

ET快訊
南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！
快訊／日股暴漲900點！　刷34年新高
過年跑外送接44單「薪資曝光」　一票喊慘：難怪沒人要做
快訊／出事了！　土城加油站冒黑煙
快訊／遭爆「欠包機費」返台航班恐喊卡　年代旅遊回應了
岳母撂話「送賓士」　結局反轉逼哭黃鐙輝！
快訊／晚安小雞失聯　外交部、刑事局回應了
快訊／HOOK宣布暫停周更！　「被大家看膩了」
台南女嬰遭活埋！　將解剖查死因
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大選期間不應受審？　川普律師團隊要求最高法院「擱置裁定」

以軍準備進攻加薩南部！　拜登：正推動以哈停火「至少6周」

法國提議「真主黨撤軍」進行停火談判　緩解以黎邊境局勢

女屍塞在後車廂！前男友涉殺人「1天運屍900公里」　驚悚PO文被挖

從財閥淪落脫北者！宋仲基新作《路基完》飾演難民　他證實親身經歷

嚴禁癡漢拿手機偷拍！日本車站在電扶梯「貼3面鏡」　監控一舉一動

跳船失敗「秒遭貨輪壓碎左腿」！他想搶頭香上岸　血肉模糊急送醫

紐約地鐵槍擊1死5傷！「連爆10幾聲槍響」月台混亂　槍手仍在逃

川普「不保護」談話歐洲掀波　捷克議員提建歐盟軍

烏克蘭籃球員德國街頭遭人拔刀刺死　基輔要求查明

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

大選期間不應受審？　川普律師團隊要求最高法院「擱置裁定」

以軍準備進攻加薩南部！　拜登：正推動以哈停火「至少6周」

法國提議「真主黨撤軍」進行停火談判　緩解以黎邊境局勢

女屍塞在後車廂！前男友涉殺人「1天運屍900公里」　驚悚PO文被挖

從財閥淪落脫北者！宋仲基新作《路基完》飾演難民　他證實親身經歷

嚴禁癡漢拿手機偷拍！日本車站在電扶梯「貼3面鏡」　監控一舉一動

跳船失敗「秒遭貨輪壓碎左腿」！他想搶頭香上岸　血肉模糊急送醫

紐約地鐵槍擊1死5傷！「連爆10幾聲槍響」月台混亂　槍手仍在逃

川普「不保護」談話歐洲掀波　捷克議員提建歐盟軍

烏克蘭籃球員德國街頭遭人拔刀刺死　基輔要求查明

曾自我懷疑「沒資格談戀愛」　陳昭姿畢生心願「代孕解禁」：我當墊底

山城一哥4+1區重點發展　交通建設帶旺房市　

向春節「返鄉遊子」招手　湖北推逾24萬套房供選購

國道4起追撞「最長回堵11公里」　下午11處地雷路段恐塞到半夜

高中木聯／隊長主動提早上5點半晨練　大溪團隊打擊榜第3

大年初四宮廟參拜許新年希望　侯友宜：為新北拚進步成績

海鮮PK《螃蟹大戰2》試玩版來了！戰場更亂螃蟹還能騎摩托車

瑞芳火車站驚見「雙刀男」逛大街　民眾目擊嚇壞...警壓制送醫

京都話題「雲朵甜點」超夢幻！　抹茶拿鐵飄出白雲、彩色慕斯更逼真

知名教授癌逝前驚爆偷吃10多年　正宮告博士小三...這原因敗陣

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

國際熱門新聞

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

護國神犬嗅出行李「驚藏木乃伊」

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

日圓貶！櫻花妹夯「海外賣淫」：賺更多

交往8年才知男友是「已婚2寶爸」　財產被騙光

搶頭香上岸　跳船失敗遭貨輪壓碎腿

影片瘋傳！　日達美樂員工「挖鼻屎抹麵團」引熱議

孫錫久《殺人者的難堪》疑「暗諷」李在明

花8年做艾菲爾鐵塔　金氏紀錄沒看就判失格

比特幣攀漲觸及5萬美元大關！　2年來首見

拜登年老引憂　賀錦麗自稱準備好擔任美國總統

出生就染梅毒！日本「母子垂直感染」比例增

更多熱門

相關新聞

拜登：美國正推動以哈停火「至少6周」

拜登：美國正推動以哈停火「至少6周」

以軍準備對加薩南部發動地面攻擊之際，美國總統拜登12日表示，正推動以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯停火至少6周，釋放人質並增加人道救援，以作為實現更長期停火的墊腳石，約旦國王也呼籲推動全面停火。

紐約地鐵站槍擊1死5傷！　槍手仍在逃

紐約地鐵站槍擊1死5傷！　槍手仍在逃

回應川普　捷克議員提建歐盟軍

回應川普　捷克議員提建歐盟軍

拜登對納坦雅胡「愈來愈失望」

拜登對納坦雅胡「愈來愈失望」

美國印太戰略發表2周年　白宮：有重大進展

美國印太戰略發表2周年　白宮：有重大進展

關鍵字：

北美要聞川普美國喬治亞州干預大選

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

即／女山友雪霸獨攀摔谷亡　勇消救援也墜谷送醫

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

生母認了公園埋嬰屍　和小10歲男友都獲交保

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

「晚安小雞」直播扮豬仔闖詐騙園區！驚見血手印　遭暴打失聯

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面