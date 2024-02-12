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台300人富國島遭丟包　越南地接社再好心一次：先繼續行程再討欠款

▲▼台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

▲台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

文／中央社

近300名台灣旅客在越南富國島旅遊遭丟包，越南地接社傍晚表示，台灣官方承諾會協助處理，他決定把旅客找回來走完行程，並痛批台灣組團社年代旅遊「一直亂講、帶風向」。

近300名台灣旅客10日抵達越南富國島展開5天4夜旅遊行程，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，導致旅客今天在當地遭到丟包。

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越南WInnER國際旅行社總經理唐凱傍晚向《中央社》表示，年代旅遊稍早向他保證2月26日會結清款項，但雙方迄今都還沒簽字、蓋章，年代旅遊就在台灣對外發布說雙方已經確認。

唐凱指出，事情在今天鬧大之後，交通部觀光署駐胡志明市辦事處打電話來關心，並且希望他能「以遊客安全為優先」。此外，很多旅客陸續打來表示自己找不到地方住，讓他決定再「人道主義」一次。

唐凱批評，年代旅遊總經理林大鈞未按合約在1月31日前將團費全額付清，截至2月9日出發前一天，只付1/10不到的團費。現在林大鈞對外宣稱付款方式是月結，「合約就是寫1月31日前付清。」

▲▼年代旅遊出面說明旅客被丟包事件。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年代旅遊總經理林大鈞出面說明。（圖／記者蔡玟君攝）

他表示，今天上午他被200多名旅客包圍處理後續問題，完全沒空受訪，沒想到中午過後看到台灣的新聞，都只有林大鈞的一面之詞，「欺負我早上沒辦法受訪就在帶風向」，很多同業都替他感到不平。

唐凱說，現在台灣官方出面說會協助，加上他在富國島開業10年，和當地政府關係都很好 也很想維護富國島的形象，因此選擇再好心一次，但對於是否能要到錢，他其實也打問號。

唐凱指出，他已經讓導遊把292名台灣旅客都找回來，繼續走完行程。不過，越竹航空私下向他表示，因為年代旅遊至今還沒付包機費，若13日仍不付款，14日的返台包機將不飛，屆時恐會有另一波問題。

▼越南富國島小王爺廟。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南富國島小王爺廟，越南富國島舅舅廟。（圖／記者蔡玟君攝）

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