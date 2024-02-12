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台南童公園沙地驚見「嬰屍頭顱」　警追出生母棄屍！男友不知當爸

▲▼公園,遊樂區。（圖／CFP）

▲台南安南區海佃路一處公園發現嬰屍頭顱，當場嚇壞小朋友...（圖／CFP）

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南市安南區一處兒童公園8日傍晚驚見嬰屍，當時一名幼童在溜滑梯旁沙地玩沙，不料突然發現一顆嬰屍頭顱，嚇得趕緊跟媽媽說，媽媽上前一看發現是死亡女嬰，連忙報案。警方調閱上百支監視器後，循線拘提31歲翁姓女子、21歲吳姓男友，全案依殺人罪嫌送辦。檢方複訊後認定翁女涉嫌重大，已向法院聲押。

台南市警局第三分局8日傍晚5點15分接獲民眾報案，稱在安南區某公園沙地發現疑似嬰兒頭顱。員警趕抵現場後，研判有一具女嬰遺體埋藏在砂石堆下方，因此立即封鎖現場，並成立專案小組追查，同時報請台南地檢署偵辦。

警方調閱上百支監視器鏡頭過濾，發現一名女子趁著深夜四下無人，抱著不明物體在公園逗留許久，形跡可疑，因此立即根據相關特徵，在周邊住戶查訪，最終經過交叉比對，鎖定31歲翁女，在10日晚間持拘票前往租屋處，將翁女及男友帶回，並查扣手機、剪斷臍帶的剪刀等證物，全案依殺人罪送辦。

▲▼台南童公園沙地挖出「嬰屍頭顱」　警追出生母棄屍！男友不知當爸。（圖／記者林東良翻攝）

▲警方查扣剪斷臍帶的剪刀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢方複訊後，認定翁女涉嫌重大，向法院聲押。至於吳姓男友，因為不知道同居女友生下女嬰，因此訊後被諭令3萬元交保候傳。

初步了解，翁女與同居男友都是鷹架工人，生活並不富裕，翁女生下女嬰時，不曉得女嬰是否活著，也沒有讓同居男友知道此事，而是獨自一人到公園，將剛出生不久的女嬰埋入沙地，並疊上小石塊。

▲▼台南童公園沙地挖出「嬰屍頭顱」　警追出生母棄屍！男友不知當爸。（圖／記者林東良翻攝）

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