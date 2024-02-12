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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

把蔡英文接回家！張惇涵曝拍攝幕後：國安會秘書長也來了「很安全」

▲▼總統蔡英文春節重現《在路上》場景，總統府幕僚群12人一起接她回家。（圖／取自張惇涵臉書）

▲總統蔡英文春節重現《在路上》場景，總統府幕僚群12人一起接她回家。（圖／取自張惇涵臉書）

記者陳家祥／台北報導

在2024年選舉前夕，民進黨總統當選人賴清德、副手蕭美琴與總統蔡英文合拍《在路上》 廣告，掀起各界熱議，蔡大年初三特別重遊故地，手比愛心向支持者拜年，網友看到還笑說「居然還讓總統在那邊等」。總統府副秘書長張惇涵也曝光幕後花絮，事實上，該次的拍攝過程，扣掉攝影團隊，府內幕僚群包括張、國安會秘書長顧立雄以及發言人林聿禪等人，共出動了12人，一起「接」蔡英文回家。

蔡英文12日在IG上問，今天是大年初三，大家有出門走春嗎？笑稱自己已經「在路上」，到台二線的82.5K了，「希望大家年節期間，外出走春、親友相聚，一路平安、順利，祝大家新春佳節愉快！」

另外，蔡英文也說，感謝大家的支持，她的IG粉絲已經突破100萬了，「我會繼續在這裡分享生活點滴、跟大家互動」。有網友搞笑留言，「居然還讓總統在那邊等」、「居然還沒有被接回台北」、「他真的到現在還在那欸，心疼」。

面對大家的「擔憂」，總統府副秘書長張惇涵特別在臉書放上拍攝的幕後花絮，「大家新年快樂！請放心，我們有把蔡英文總統接回家，而且有國安會秘書長一起，想必很安全」。

《在路上》廣告從賴清德、蔡英文兩人在車內的對話開始，透過閒話家常的方式展現兩人的好默契，也回首4年來走過的各種挑戰，以及對彼此的感想。影片後段，蔡英文也將車子的鑰匙交給賴清德，象徵副手的副駕駛座也換成蕭美琴，代表將與賴清德攜手繼續在民主自由的道路，為了守護台灣繼續向前。

有趣的是，由於最後交棒的情節與背景畫面是在海邊，後來被找出來是台2線82.5K、靠近子母岩的停車場，但仍讓「去海邊把蔡英文接回來」活動在網路上發酵，掀起熱議。

▲▼總統蔡英文春節重現《在路上》場景，總統府幕僚群12人一起接她回家。（圖／取自張惇涵臉書）

▲▼總統蔡英文春節重現《在路上》場景，總統府幕僚群12人一起接她回家。（圖／取自張惇涵臉書）
 

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