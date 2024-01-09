漢堡王跟上發出「優惠警報」飛越官網　六福村：兄弟保重

▲漢堡王。（圖／翻攝自Facebook／漢堡王）

記者楊庭蒝／綜合報導

今（9）日下午國家警報大響，國防部指出，中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，稍早國防部進一步公布了中共的衛星火箭航線示意圖，顯示火箭飛入台南上空，並在台東出海；而原先判斷的火箭飛行航線並未進入台灣本島。對此，有連鎖速食店立刻「優惠警報」，吸引不少網友關注。

連鎖速食店「漢堡王」在臉書粉絲專頁指出，「漢堡王早於15:57發射超多優惠與買一送一已飛越至官網中，請堡民們不要錯過。若發現熱量失守，請通報親朋好友一起堡腹處理。」

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粉絲專頁的小編迅速跟上時事的貼文，吸引不少網友湧入留言，「好了啦越南堡王~」、「這個反應很快！小編用心有梗！晚上來買漢堡王！」、「小編，我們越來越愛你了」、「華堡有沒有加芒果乾?」、「看來要推出新口味芒果乾華堡了」。

不過也有民眾認為這個玩笑的時機點不適合，「爛梗，國家警報這樣玩？如果是地震或有實質性影響，貴公司也是這種態度？」、「很好玩是吧。」、「外商還敢這樣玩，真的勇敢⋯⋯」、「不需要拿國家安全開玩笑吧？」

▼六福村漢堡王。（圖／翻攝自Facebook／漢堡王）

值得注意的是，同樣跟上時事的「六福村主題樂園」粉絲專頁因受到正反面留言大量湧入，在漢堡王發文後也在留言處表示「兄弟保重」，笑翻大批網友。