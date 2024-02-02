婚禮狂被「喵喵叫打斷」　新娘收養霸道貓主子爆紅：給牠一個家

▲新人婚禮一直被小貓打斷，逗笑全場賓客。（圖／翻攝自TikTok／gatsby.and.daisy）

記者李振慧／綜合報導

國外一對新人在戶外舉行婚禮時，婚禮上突然闖入最可愛「不速之客」。影片中可看到，當新郎正在講感人致詞時，卻一直被喵喵聲打斷，逗得在場所有賓客笑了出來，這對新人認為遇上難得的緣分，最後收養了這隻流浪貓，溫馨故事獲得1,500萬人次點閱。

新婚夫妻卡拉(Cara)與馬特(Matt)在TikTok上分享，在婚禮上突然被貓主子「臨幸」的趣味影片，在網路上爆紅。影片中顯示，馬特正在對卡拉講述感人誓言時，婚禮拱門後卻一直傳出喵喵聲，使得伴郎與伴娘忍不住笑了出來。

卡拉表示，當時她和丈夫完全不知道大家為什麼笑，所以第一時間有點生氣，轉頭問伴娘發生什麼事，才發現現場有一隻灰色小貓一直在喵喵叫，使得賓客都笑了出來。

▲小貓黛西最後被新娘收養。（圖／翻攝自TikTok／gatsby.and.daisy）

卡拉表示，「小貓就在我們身後的樹樁上，拼命喵喵叫想要吸引大家的注意」，而且小貓成功獲得大家注意後，後來整場婚禮便再也沒有發出聲響，幾周後她接到婚禮會場工作人員通知，抓到了這隻小貓，由於她與丈夫都是愛貓人士，最後決定收養，將小貓命名為黛西(Daisy)。

黛西可愛的模樣融化上萬網友的心，許多網友留言表示，「其實小貓是在呼叫牠未來的家人」、「牠當下也在說婚禮誓言」、「牠在說，『快讓我加入這個家』」、「小貓是最棒的婚禮禮物」。