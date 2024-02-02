　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚禮狂被「喵喵叫打斷」　新娘收養霸道貓主子爆紅：給牠一個家

婚禮狂被「喵喵聲打斷」　新娘收養霸道貓主子爆紅：給牠一個家。（圖／翻攝自TikTok／gatsby.and.daisy）

▲新人婚禮一直被小貓打斷，逗笑全場賓客。（圖／翻攝自TikTok／gatsby.and.daisy）

記者李振慧／綜合報導

國外一對新人在戶外舉行婚禮時，婚禮上突然闖入最可愛「不速之客」。影片中可看到，當新郎正在講感人致詞時，卻一直被喵喵聲打斷，逗得在場所有賓客笑了出來，這對新人認為遇上難得的緣分，最後收養了這隻流浪貓，溫馨故事獲得1,500萬人次點閱。

新婚夫妻卡拉(Cara)與馬特(Matt)在TikTok上分享，在婚禮上突然被貓主子「臨幸」的趣味影片，在網路上爆紅。影片中顯示，馬特正在對卡拉講述感人誓言時，婚禮拱門後卻一直傳出喵喵聲，使得伴郎與伴娘忍不住笑了出來。

@gatsby.and.daisy The cat distrubtion system was working overtime for this one! #cat #weddingtok #catdistributionsystem ♬ Here Comes the Sun - Relaxing Instrumental Music

卡拉表示，當時她和丈夫完全不知道大家為什麼笑，所以第一時間有點生氣，轉頭問伴娘發生什麼事，才發現現場有一隻灰色小貓一直在喵喵叫，使得賓客都笑了出來。

婚禮狂被「喵喵聲打斷」　新娘收養霸道貓主子爆紅：給牠一個家。（圖／翻攝自TikTok／gatsby.and.daisy）

▲小貓黛西最後被新娘收養。（圖／翻攝自TikTok／gatsby.and.daisy）

卡拉表示，「小貓就在我們身後的樹樁上，拼命喵喵叫想要吸引大家的注意」，而且小貓成功獲得大家注意後，後來整場婚禮便再也沒有發出聲響，幾周後她接到婚禮會場工作人員通知，抓到了這隻小貓，由於她與丈夫都是愛貓人士，最後決定收養，將小貓命名為黛西(Daisy)。

黛西可愛的模樣融化上萬網友的心，許多網友留言表示，「其實小貓是在呼叫牠未來的家人」、「牠當下也在說婚禮誓言」、「牠在說，『快讓我加入這個家』」、「小貓是最棒的婚禮禮物」。

ET快訊
快訊／民眾黨稱柯文哲「善意回電」被曲解　主動提黃蔡配說法子虛
IG網美跪趴拍片喊有人打手槍　真相大逆轉
最新「10大重刑外逃要犯」曝光！
紙箱放2600萬現金！　母子爽開保時捷落網
快訊／愛妻流產！柯旻豪求回家團圓　法官不領情續押
台灣賽鴿被印度懷疑是「中國間諜」　關了8個月獲釋
32歲球員遭通緝！　逃亡中國打野球
快訊／喬院長風波　民眾黨將開記者會反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹全裸接男友視訊電話　轉頭發現「男友全家」在螢幕上尬爆

機場電動走道吃人！　男機師「左腳突然被吞」爆痛驚險畫面曝光

85歲阿公救妻被3比特犬圍攻咬死　妻目睹最後身影淚：他是英雄

與朋友一起站懸崖旁自拍　19歲攝影男失足「墜落91公尺」身亡

男發現妻子和「雙胞胎兄弟」睡過就懷孕　不知道誰才是兒子生父

美國男爽擁2辣妻又交到23歲嫩妹　「4人多元成家」共同養育11孩

60歲女掉入垃圾車「輾壓4次」才救出　鄰居：只聽得到慘叫聲

人妻涉嫌「加料」摻尼古丁溶液殺夫　南韓法院重審改判無罪

英8歲男童疑跟風「TikTok挑戰」誤吞10顆磁鐵球　腸穿孔死亡

男孩池塘抓青蛙撈到人骨　 DNA一驗是20年前失蹤通緝犯

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

Ed Sheeran現身高雄！　機場與粉絲互動超親民

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

人妻涉嫌「加料」摻尼古丁溶液殺夫　南韓法院重審改判無罪

英8歲男童疑跟風「TikTok挑戰」誤吞10顆磁鐵球　腸穿孔死亡

男孩池塘抓青蛙撈到人骨　 DNA一驗是20年前失蹤通緝犯

日本慈濟風雪中發熱食　志工「手放電鍋」造成美麗誤解

日本19歲殺人縱火犯殺死學妹雙親　撤回上訴確定死刑

婚禮狂被「喵喵叫打斷」　新娘收養霸道貓主子爆紅：給牠一個家

馬來西亞首位入獄前首相　納吉獲特赦「刑期減半至6年」

老公「不洗澡不刷牙」！妻訴請離婚成功　法院判賠50萬

路透：日本欲向川普釋訊息　盼勿與中國達成協議

巴西18歲足球小將　約砲19歲護理系正妹！她激戰2輪「下體出血亡」

誰主動喬？民眾黨曝綠營說客身份　爆卓榮泰等多路人馬也來洽詢合作

陳琬惠「結合黃國昌」續耕耘宜蘭　張其祿歸建中山、賴香伶暫休息

理財周刊／國發會換紅綠燈

《鬼家人》延伸影集！許光漢《正港分局》再當直男刑警無恥度

屏東3兄妹深夜騎單車誤闖國道！見警察叔叔嚇壞掉頭　逆向遭攔截

人妻涉嫌「加料」摻尼古丁溶液殺夫　南韓法院重審改判無罪

出國賞雪、滑雪注意！日本政府公布「最容易有雪崩2地形」特徵

無店面公會配合數位產業署推動電商安全購物環境　讓民眾安心購物過好年

誰關燈！傻汪被門簾遮住「定格不動了」　千人曝正答：等掀頭紗啦

民眾黨稱柯文哲「善意回電」被曲解　「主動提黃蔡配」說法子虛烏有

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

國際熱門新聞

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

世界上最稀有的護照　全球僅500本流通

巴西18歲足球員約砲19歲正妹　她昏倒死亡

26歲烏克蘭裔日本小姐爆不倫！遭已婚醫騙色

即／美小飛機墜毀住宅區　多處房屋大火

烏軍摧毀俄飛彈護衛艦　第一視角曝光

基隆往沖繩郵輪有人落海　日本緊急搜救

夫想偷腥全被拒絕　人妻：心情很複雜

美女偕男友度假　邂逅英男竟變老公

機場電動走道吃人　男機師左腳被吞畫面曝光

Excel全部有幾行？女主播實測9小時找到了

道瓊收高369點　台積電ADR漲0.38%

搬家第1天！4歲女童翻陽台「墜23樓」亡

男爽擁3辣妻　多元成家共同養育11孩

更多熱門

相關新聞

生意不好？雜貨店貓老闆閉眼度估

生意不好？雜貨店貓老闆閉眼度估

各位～老闆只賣菸賣酒，不賣身喔！網友崔小姐1日在臉書社團貼出一張超萌的照片，內容是她經過工作室附近的老雜貨店，驚見窗口有隻「圓圓臉的貓老闆」，頭上還頂著販賣菸酒的零售商廣告招牌。可愛的貓老闆正在打瞌睡，饋在窗台的模樣好療癒，此照一出，馬上在臉書社團掀起熱議。

阿金喜歡社交　還大方與路人合照

阿金喜歡社交　還大方與路人合照

上山必經！柯基「虔誠拜土地公」

上山必經！柯基「虔誠拜土地公」

真的沒抱錯！紅貴賓10年變白貴賓

真的沒抱錯！紅貴賓10年變白貴賓

準岳父母喊36萬聘金　他3原因拒！網挺男方

準岳父母喊36萬聘金　他3原因拒！網挺男方

關鍵字：

婚禮新娘寵物Daisy流浪貓.收養

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

「星光二班」前美女主播成員：我又懷孕了

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

16歲Lily海灘罕露小蠻腰！網：可以參加單身即地獄了

更多

最夯影音

更多
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建
宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面