　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被併到年代！一家9人才玩2天遭丟包富國島　苦主：大家現金不多

▲▼台灣旅客在富國島遭丟包。（圖／讀者提供、翻攝臉書）

▲近300名台灣旅客在富國島遭丟包。（圖／讀者提供、翻攝臉書）

文／中央社

近300名台灣旅客在越南富國島旅遊遭到丟包，苦主之一的張姓民眾表示，當初一家九口付了新台幣45萬元，沒想到只玩兩天就出問題，現在還不知道能否14日如期返台。

近300名台灣旅客10日抵達越南富國島展開5天4夜旅遊行程，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，導致旅客在今天遭到地接社丟包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

團員之一的張姓民眾向中央社表示，團費每人新台幣5萬元，他們全家共計9人付了45萬元向台灣的威悅國際旅行社報名，最後被併至年代旅遊的團。

張姓民眾表示，出發前航班時間就一改再改，10日抵達富國島後行程如常，但到了11日晚間，越南WInnER國際旅行社向旅客表示，因為年代旅遊不付錢，每名旅客得支付720美元完成行程，待返台再向年代旅遊求償。

▼台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

▲▼台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

他說，旅客當下並不清楚狀況，對付款很猶豫，直到11日當晚越南WInnER國際旅行社與年代旅遊總經理林大鈞通話並擴音，確定是年代旅遊沒付錢後，約一半旅客決定先付720美元繼續行程。

張姓民眾表示，由於他們是向威悅國際旅行社購買行程，威悅願意幫他們付錢給地接社，行程得以繼續。不過，14日返台的包機是由年代旅遊包下，目前還不知道能否如期在14日返台。

張姓民眾抱怨，旅客早就付錢了，地接社卻沒收到錢，年代旅遊似乎惡意欠款，讓旅客淪為「人質」。目前有的旅客被移轉至其他飯店但聽說沒房間，有一些人又被轉到機場去。

▼富國島親吻之橋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼富國島親吻之橋，富國島地中海日落小鎮kiss of the sea表演。（圖／記者蔡玟君攝）

另名楊姓旅客一家四口則是直接向年代旅遊報名，他說，一開始林大鈞表示會負責到底，要他們不用再付720美元。不過到了今天中午12時，林大鈞承諾的事都沒做到，旅客連接下來的接駁在哪裡都不知道。

楊姓旅客表示，事發突然，且因為是包吃包住的旅遊團，大家身上現金都不多；此外，一些比較年長的叔叔、阿姨沒有信用卡也不會線上支付，只能當場請求同行團員幫忙墊付。

國際旅客直飛富國島享免簽入境，這近300名旅客若未能搭乘預定包機返台，只能仰賴每天一往返的定期航班直飛回台灣。因為當初是免簽入境，若要先飛往越南其他航點再轉機回台灣，恐將因為簽證問題卡關。

ET快訊
二代棄高薪「回家接小吃店」！內行曝超狂6位數月淨利
LINE「10大實用技巧」一次看！收回功能再升級
鳳梨首次回娘家「包超緊」　遮雙胛刺青：我是好孩子
快訊／威力彩3.4億獎號出爐　初三幸運兒是你嗎？
台南公園驚見「嬰屍頭顱」　竟是生母棄屍！男友不知當爸
快訊／初三大樂透1億開獎　春節223組百萬大紅包來了！
林襄爆加入「這球隊」！經紀人新身分洩端倪　粉絲嗨爆
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大畢當主婦　公公意外癱瘓她轉賣保險　3個月拚到業界頂尖1％

營養師揭過年零食大地雷　唰嘴小物通通上榜

婦傷腰椎嗎啡止痛半年生不如死　精準3D固定「二次翻修」秒止痛

被併到年代！一家9人才玩2天遭丟包富國島　苦主：大家現金不多

LINE「10大實用技巧」一次看！3步驟擋語音通話、收回功能再升級

出國注意！海外緊急就醫健保可申請退費　藥師揭自備藥物重點

3星座桃花滿滿　有機會邂逅真愛甜蜜到白頭

國5紫爆要塞到凌晨3點！初四「11地雷路段」　北上9點前出發避塞

初四「接神」7禁忌！小氣恐害整年財運衰　1地點勿裸體

女友當助理！每晚跟主管「在公司聊天吃飯」　他震驚：潛規則嗎

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

半夜傳超大敲門聲打開都沒人　監視拍下「虎斑貓客」來拜年

「要聽媽媽唱歌嗎？」　兒拒絕仍擋不住她興致

台大畢當主婦　公公意外癱瘓她轉賣保險　3個月拚到業界頂尖1％

營養師揭過年零食大地雷　唰嘴小物通通上榜

婦傷腰椎嗎啡止痛半年生不如死　精準3D固定「二次翻修」秒止痛

被併到年代！一家9人才玩2天遭丟包富國島　苦主：大家現金不多

LINE「10大實用技巧」一次看！3步驟擋語音通話、收回功能再升級

出國注意！海外緊急就醫健保可申請退費　藥師揭自備藥物重點

3星座桃花滿滿　有機會邂逅真愛甜蜜到白頭

國5紫爆要塞到凌晨3點！初四「11地雷路段」　北上9點前出發避塞

初四「接神」7禁忌！小氣恐害整年財運衰　1地點勿裸體

女友當助理！每晚跟主管「在公司聊天吃飯」　他震驚：潛規則嗎

賈靜雯PO全家福拜年！　梧桐妹「同框孫志浩」甜笑：我跟爸比

快訊／愛犬剛生完小狗「農舍突起火」　飼主崩潰求消防員救1大3小

烏控俄軍使用「星鏈」　克宮與馬斯克雙雙否認：沒這回事

二代棄高薪「回家接小吃店」！內行曝超狂6位數月淨利：屌打工程師

科技海綿不能洗碗！「2用法」溶出毒　專家：傷腎又罹癌

台籃年度大事件5　鋼鐵人前領隊教唆砸記者車　球團遭重罰200萬

一出生就感染梅毒！日本「母子垂直感染」比例大增　醫警告要戴套

輝達執行長黃仁勳：各國應建立AI基礎設施

員工「亂開門」討房租　老闆在國外慘遭通緝！返台下機就被逮

美女寵物溝通師揭秘　蕭美琴4愛貓透露「2個畫面」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

初三大凶之日！　6禁忌別踩雷

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

更多熱門

相關新聞

200台人被丟包還沒車接　業者道歉

200台人被丟包還沒車接　業者道歉

年代旅遊被爆出有台灣旅行團約200多人在富國島被丟包，且原本說今（12日）中午會派車接送，結果也遭爆沒有派車，最後許多人是搭計程車解決。對此年代旅遊總經理林大鈞表示，由於過年期間也是當地旅遊高峰，車輛調度花費比較久時間，對旅客很抱歉。

網紅控花80萬團費在台被丟包　年代旅遊澄清

網紅控花80萬團費在台被丟包　年代旅遊澄清

年代旅遊還原丟包始末　將幫要回720美金

年代旅遊還原丟包始末　將幫要回720美金

台旅客富國島遭丟包　觀光署：逾百人先付款繼續行程

台旅客富國島遭丟包　觀光署：逾百人先付款繼續行程

台灣團被丟包！年代旅遊出面道歉了　稱「與地接溝通認知有差異」

台灣團被丟包！年代旅遊出面道歉了　稱「與地接溝通認知有差異」

關鍵字：

林大鈞越南富國島美加旅行社年代旅遊威悅旅行社越南WInnER旅行社

讀者迴響

熱門新聞

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

阿虎欠巨債「睡覺不敢闔眼」！

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

三上悠亞台灣行「1舉動觸法」！　拍美照上傳IG恐罰5萬

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面