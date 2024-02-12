吃花枝丸噎死相驗結果出爐！悲痛搶救現場畫面曝　家人說話了

記者吳奕靖／高雄報導

大年初二回娘家悲劇！高雄市一名47歲的林姓男子就在11日中午時，疑似跟家人回娘家聚餐時，一家人在騎樓擺桌用餐，但男子吃下花枝丸時，不知道是什麼原因就噎到，當場沒有呼吸心跳，隨後送往醫院搶救，仍然回天乏術。檢察官今天（12日）進行遺體相驗，初步結果出爐。

▲林姓男子倒地，家人圍在旁邊先行搶救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢察官在12日上午11點半進行相驗，據了解，檢察官根據醫院開出的診斷證明沒有寫到明確的死亡原因，僅有「到院前已經心跳休止，疑似異物梗塞，搶救無效」，但檢察官想要更仔細了解林姓男子過往病史，懷疑是不是有其他因素，不過現在因為過年期間，醫院的行政部門都在休假，所以請死者家屬等到過年之後，向醫院申請相關病歷，再行決定後續的處置，目前家屬還無法領回遺體，對此林姓男子的家屬沒有意見。

▲男子就是在吃這盤花枝丸時，不知什麼原因被噎住，送醫不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子跟母親回娘家不幸發生憾事。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但為何林姓男子疑似會被花枝丸噎死？家屬表示林姓男子過往吃東西就比較快，而且平常也鮮少會跟家人一起聚餐，11日跟母親一同回到娘家用餐，不知道是不是情緒更加高昂？才釀成這起悲劇？大家也想不透，但詳細死因還是得等到過完年後，檢察官進一步釐清才能確定。