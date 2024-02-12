騎車連闖紅燈！台北警身藏2包安毒嘆：生病才染毒　遭2大過免職

▲▼ 台北社子派出所陳姓員警持毒遭逮，警察局記2大過將他免職 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／台北報導

台北市一名士林分局社子派出所42歲陳姓員警，今12日凌晨騎車行經北市民生西路時，連續闖了多個紅燈，警方上前攔查，陳員警一邊精神恍惚、念念有詞說「放我離開」，一邊配合盤查，警搜查時發現他非法持有2包安非他命，陳員自訴「生病了才會吸食」；對此，士林分局召開考績會記2大過，予以免職。

據了解，今（12）日凌晨3時許，台北市大同分局員警於民生西路附近執行路檢勤務時，發現一輛機車接連違規闖紅燈於是上前將騎士攔下，這名騎士精神恍惚，嘴裡念念有詞「放我離開」，隨後配合警方將車停在路邊盤查。

員警進一步搜索，沒想到竟於騎士身上起獲2包毒品安非他命，而騎士身分還是北市社子派出所42歲陳姓員警。陳姓員警坦承有吸食並持有毒品，他說是因為近期生病了、身體不舒服才會染毒。

由於陳姓員警為現行犯，警方當場將他逮捕帶回派出所，並於訊問後依違反《毒品危害防制條例》移送士林地檢署偵辦，檢察官訊後諭知無保請回。陳姓員警所任職的士林分局得知陳員染毒情事後，馬上於今（12）日召開考績委員會對他記兩大過，並報請警察局予以免職汰除，後續也將追究相關人員的考核監督責任。