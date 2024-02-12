日圓貶！櫻花妹夯「海外賣淫」　內行人曝：賺更多

▲日本警方懷疑，有犯罪集團協助仲介日本女性到海外賣淫。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本警方近日發現，有越來越多的日本女性赴歐美與亞洲各國進行海外賣淫，因此加強查緝與調查，並掌握到背後疑似有仲介介入。警方懷疑，仲介故意在鬧區主動搭訕女性，並聲稱能介紹她們到海外從事性交易，同時向這些女性表示，因為日圓貶值，因此到海外賣淫更能「賺大錢」，藉此引誘對方下海。警方懷疑，背後恐有反社會勢力操控。

根據《每日新聞》報導，東京警視廳1月以違反「職業安定法（招募有害業務）」的罪名逮捕了3名男女。他們被指控介紹一名30多歲的日本籍女性前往美國拉斯維加斯賣淫。該名女性則表示，自己過去也曾在沙烏地阿拉伯、菲律賓以及新加坡等地從事性交易。

▲仲介以日圓貶值為由，引誘日本女性到海外從事性交易。（示意圖／CFP）

報導指出，日本警方已經確認國內存在多個專門介紹日本女性前往海外賣淫的不肖組織。調查人員透露，除了這起事件外，警方還掌握其他案例，有多名日本女性疑似在仲介的介紹下前往澳洲賣淫，而在當地接頭的業者則向仲介匯款，作為傭金，目前警方也已介入調查。

日本警方高層表示，「隨著日圓貶值，可能有仲介藉此引誘女性到海外賣淫，並強調『在海外賣淫可以賺更多錢』。我們將嚴查這些仲介，以調查背後是否有反社會勢力或是犯罪集團涉入。」

事實上，前往海外賣淫的女性中，有許多人是因為在牛郎店欠下大筆債務，才會被迫從事性交易以還債。就連首相岸田文雄都曾在2023年11月的眾議院預算委員會質詢時承認，「政府已了解有國民因為在牛郎店欠下大筆債務而前往海外賣淫的社會問題。」