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目標是擠下中國！南韓「全球四大軍火輸出國」　夢想正在實現路上

▲▼南韓K9自走砲於22日美韓聯合軍演時出現在坡州陣地。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓K9自走砲在美韓聯合軍演時出現在坡州陣地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近年來南韓在軍火生產與軍火對外出口有長遠發展，包括向波蘭出口K-2戰車、向羅馬尼亞出口自走砲、向澳洲出口赤背蛛（REDBACK）步兵裝甲車，今年2月初又與沙烏地阿拉伯簽約出口地對空攔截飛彈，去年軍火出口額達到140億美元，距離南韓政府「躍升全球第4大軍火出口國」的目標又更進一步。

根據《韓聯社》，南韓國防部與軍火業相關人士今（12）日指出，南韓去年對外軍火出口額達到140億美元，連續2年躋升「全球十大軍火出口國」的名單，雖然並沒有達到當初政府預期目標200億美元、且也沒有達到去年的173億美元，但在武器出口種類與國家可以說比先前來得更廣。

▲▼南韓研發的超音速戰鬥機「獵鷹」KF-21之2號機。（圖／大韓民國防衛事業廳）

▲南韓研發的超音速戰鬥機「獵鷹」KF-21之2號機。（圖／大韓民國防衛事業廳）

南韓軍火出口國從2022年的波蘭等4個國家，至去年更增加到包括阿拉伯聯合大公國（UAE）、芬蘭、挪威在內等12國，出口武器系統也從6個增加到12個。

據悉，南韓總統尹錫悅去年12月召開防衛產業輸出戰略會議時提到，政府計畫將使南韓從2027年起擠進「全球四大軍火出口強國」寶座；而在今年初發表的2024年經濟政策方向也提到，軍火產業將著重在技術成長，以擴大訂單為基礎，制定出擴大軍火出口據點國家的戰略。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計資料顯示，南韓從2018年至2022年的全球軍火出口市場佔有率為2.4%、全球排行第9名，前8名分別為美國（40%）、俄羅斯（16%）、法國（11%）、中國（5.2%）、德國（4.2%）、義大利（3.8%）、英國（3.2%）、西班牙（2.6%）。

▲▼尹錫悅出席國軍日閱兵，雞龍台大練兵場上佈滿K-2戰車、K-9自走砲、天弓系列飛彈（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅出席國軍日閱兵，雞龍台大練兵場上佈滿K-2戰車、K-9自走砲、天弓系列飛彈（圖／達志影像／newscom）

報導指出，南韓光是2022年與其他國家所簽下軍火出口合約規模就高達124億美元，在全球軍火出口市場突顯存在感，使「全球第4大軍火出口國」不再淪為口號，而是能夠達成的目標，包括南韓航太與軍火商LIG Nex1本月6日就與沙烏地阿拉伯簽約，決定輸出南韓研發的地對空彈道攔截飛彈天弓-II，規模達32億美元。

英媒《金融時報》曾於去年底指出，南韓軍火商韓華航太（Hanwha Aerospace）過去2年接獲的訂單量從24億美元一路成長至152億美元，成長幅度達到6倍，目前正在與羅馬尼亞針對K-9自走砲出口進行談判、同時推動與波蘭簽下天舞多管火箭的2次實行契約。

▲▼AS21「赤背蛛」（Redback）步兵戰鬥車。（圖／翻攝韓華官網）

▲AS21「赤背蛛」（Redback）步兵戰鬥車。（圖／翻攝韓華官網）

另外，韓華航太還與印度進行自走砲追加出口談判，並與羅馬尼亞、波蘭談論出口赤背蛛步兵裝甲車相關事宜，該裝甲車去年成功外銷澳洲。

至於負責生產由南韓自主研發的超音速戰鬥機KF-21、輕型攻擊機FA-50的韓國航空宇宙產業（KAI），則於去年締造3兆8000億韓元的業績，是歷年來最高，今年則更預期會從中東、歐洲等國家接下大規模的訂單。目前KAI正與埃及談判FA-20的出口物量，並準備與斯洛伐克、美國空軍與海軍進行教練機出口的談判。

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