孫錫久《殺人者》惹議？劇中角色疑「暗諷」李在明　Netflix駁斥

▲Netflix韓劇《殺人者的難堪》中，邢會長在獄中吃壽司的畫面，被認為是暗諷共同民主黨黨魁李在明。（圖／翻攝自Netflix）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名演員孫錫久、崔宇植共同出演影視串流平台Netflix拍攝的韓劇《殺人者的難堪》，改編自同名網路漫畫，講述殺人罪犯和刑警的故事，題材內容為「罪與罰」，本月9日在平台公開播映。然而，該劇集一上線後，就有眼尖的網友發現，該劇其中一名角色似乎是在暗喻現實生活中的在野黨黨代表。

根據韓媒《中央日報》，自從《殺人者的難堪》上線後，南韓親保守派、親進步派的網路論壇皆有眼尖的網友發文，表示劇中某建設公司會長「邢政國」（邢智秀的爺爺，音譯）在外型上，很難不令人聯想到共同民主黨（最大在野黨）的現任黨代表李在明，因為劇中的設定與現實生活幾乎雷同。

觀察其中一張劇照，可以發現穿上天空藍色囚服的邢政國，正用筷子夾起醋飯，其中邢政國梳起滿頭白髮、戴上黑色粗框眼鏡，觀察演員的五官，幾乎可以說與李在明有著80%以上的相似度。

▲南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明遭刺傷送醫後，1月10日出院返家。（圖／CFP）

而且在該張劇照中，邢政國恰巧在吃醋飯，很難不讓人聯想在現實生活中，李在明2022年競選總統時，曾被爆料過去擔任京畿道知事時，其妻子金惠慶（音譯）過度使喚在京畿道廳的7級公務員刷卡購買壽司、韓牛、河豚料理，之後甚至改刷政府名義（京畿道廳）的法人信用卡結帳，在壽司餐廳的結帳消費金額為11萬2000韓元。

不過在原著漫畫中，並沒有出現邢政國在獄中被傳喚接見時吃壽司的畫面。

邢政國囚服上的監獄編號為「4421」。剛好在現實生活中，李在明在其被指控所涉及的京畿道城南市大庄洞都更案疑雲中，建商所取得的不法收益為4421億韓元。其中，這同樣也是原著裡從來沒有出現過的設定，似乎是劇組在暗諷李在明之後也會步入關押獄中的命運。

▲南韓共同民主黨黨魁李在明1月2日訪問釜山時遇襲。（圖／CFP）

另外，在劇中作惡多端、牟取不法所得的邢政國同樣也面臨生命遭到威脅的命運，當兇嫌綁架邢政國、並往邢政國的頸部刺下去時，向對峙中的警察喊道「再下去就是頸動脈了」，不過原著漫畫中同樣也有該場面；而在現實生活中，李在明今年1月初訪問釜山遇襲時，遭兇嫌砍傷的則是頸靜脈。

針對網友們的過度聯想，Netflix趕緊出面闢謠，強調網友的說法「與事實不符」。不過，南韓網友們還是表示，「真的長得幾乎一模一樣」、「我覺得是事前設定好的」；也有網友認為，「想太多了吧」。