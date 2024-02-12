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斬開「不對等關係」還給戀愛應有的好氣場！才能讓「龍年新開始」過得神清氣爽

▲受寵體質,戀愛,愛情,。（圖／pexels）

▲迎接新的一年，人際關係其實也很需要好好整理！（示意圖／pexels、pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

新的一年不僅要整理環境、來場酣暢淋漓的斷捨離，人際關係其實也很需要好好整理，舉凡家人、朋友、職場甚至感情，只要是感覺到對自己有害、有毒的關係，在新舊年交替之際不妨思考該如何解決，或是直接斷開鎖鏈！以獨立女性角度為犀利的寫作風格奠定論述基礎，並揭開許多人未看透（或不想看透）的不對等關係。

面對身邊的人在面對不對等的情感關係時，姚林君以棋子的故事為例，她寫道：

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棋子自從戀愛過了熱戀期，就很少有開心的時候。首先男朋友開始覺得她不夠好看，逼她去割了雙眼皮。然後每天天還沒亮棋子就得醒來，因為要在他起床前化好妝。

上個月，她更因為發現了男朋友手機裡的曖昧訊息大吵一架。她從來沒有翻看過別人的手機。這次也不知道為什麼，看見男朋友的手機亮了，就鬼使神差打開看。於是他和別的女孩語氣親暱的聊天記錄，被她一覽無遺。她整顆心好像墜入冰窖。不知道多少次了，即使他這麼傷害自己，棋子也捨不得離開。因為他是她的初戀，她搞不清自己是捨不得這段冗長的感情，還是捨不得自己付出心血的青春。

▲▼星座,12星座,男生,戀愛,缺點,收入,外表。（圖／取自免費圖庫pexels）

「太多人，在愛情裡面迷失自己，忘掉了初心。」姚林君遇見這樣的人不只有棋子，「有個讀者就問過我，喜歡了很多年的人，該不該放棄？」讀者為了一個把自己當備胎的男生花了5年的時間，在這段期間，男方談過很多次戀愛，卻不曾給她一次機會。他很明顯不喜歡她，卻一直吊著她。無論是傳過去的訊息、禮物，對方收下但卻回應得左閃右避。「每次她灰心失望打算離開了，男生就會勾勾手指給她一點甜頭，她就又會燃起希望，像條狗一樣搖著尾巴跑過去。看見他又交了女朋友，她的心如針扎一樣痛。那麼多次了，疼痛還是具體又真實，沒有減少一分。她說自己很清楚，自己喜歡的是一個自私的人，一個不可能的人。」

讀者問姚林君「該不該放棄」？「我想了一下，很認真地回答：其實這個世界上很多人在單戀，但是有些女生會因為對方變得充滿負能量，感覺被玩弄，每天充斥著嫉妒、傷痛、難過、不捨的情緒；有些女生卻為了追上這麼優秀的人，努力讓自己提升，生活過得更積極向上。」

姚林君直言，如果喜歡一個人，讓你變得很醜陋，那麼可能真到了該離開的時候。

當面對「該不該放棄一段感情的時候」這個疑問時，姚林君總會回答，「這要看你在這段感情裡得到和明白了什麼。你是快樂的時間多，還是悲傷憤怒的時候更多？」

▲▼ 男女,情侶,夫妻,談戀愛,親密。（圖／取自免費圖庫pixabay）

看了無數怨偶佳偶的她發現，有些女孩，曾經很乖巧、體貼、懂事。後來找了一個男朋友，卻變得充滿了負能量。原本對另一半充滿信任的人，也漸漸疑神疑鬼、歇斯底里。原本應該是讓自己最幸福的人，卻總是讓自己感受到生氣、傷心。當人開始缺乏安全感、控制欲爆棚，就會變成了自己都陌生的模樣。

「好的感情一定會有一種向上的力量。就像向日葵一樣，他就是你的太陽，讓你努力朝著對方生長。」

「我一直相信，談戀愛是有氣場的。對方的氣場，也會影響你的氣場。如果他愛你，你一定會覺得溫暖。一個被愛的女孩子，整個人都是發著光的。雖然也會有爭吵和摩擦，但是你們都很清楚彼此在對方心中的分量。最重要的是，好的愛情會讓你變得更好，壞掉的愛情會讓你變得更糟糕。」

▲▼星座,12星座,男生,戀愛,缺點,收入,外表。（圖／取自免費圖庫pexels）

「真正適合你的人，從來不會讓你變得充滿負能量又不快樂。」也曾經從泥淖走出來的姚林君這麼想，「他會讓你對未來充滿期許，無法自控地為他付出，付出時也會發自內心感到幸福。想到以後的日子，你就會渾身能量滿滿。你們互相信任、支持，都變得比以前更好。你願意為他忍受以後漫長日子裡的一切瑣碎，抵擋未知生活中的所有困難。」

「這種力量，可能就叫『愛』吧。」

《當好人，你手裡要有刀》

▲▼ 生活,運勢。（圖／時報出版提供）
作者：姚林君
出版社：時報出版
出版日期：2023/07/25
ISBN：9786263740617

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