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龍年找方位開運去！易經專家看「奇門風水」把財運、人緣一次收下

▲▼房子，房間，風水，收納，整潔，寬敞，整齊。（圖／pexels）

▲新的一年，擺放綠色盆栽能旺事業與貴人。（示意圖／pexels、Unsplash）

記者萬玟伶／綜合報導

嫺熟東方易卦、天象與西方星座的陶文，在國際財金趨勢觀察與投資分析預測上更有深厚顯著的功力，同時也身兼《工商時報》、《中時理財網》、《Money錢雜誌》等專欄主筆，被譽為是台灣的「易經財經專家」。特為龍年出版的《2024龍年開財運賺大錢》，以奇門遁甲點出龍年台灣經濟與台股趨勢，同時也以奇門基因論點引領讀者佈置好運風水。此次揭露「西南方」、「西北方」兩方位的擺設注意事項，帶大家搶先看！

西南方｜擺放綠色盆栽，旺事業貴人
常見問題：明槍易躲，暗箭難防，要如何防？如化小人為貴人？喜氣洋洋，家業興盛，和樂融融，風水上要如何布局？歲煞星務必化解，請問風水策略是什麼？聽說今年有讓家運興旺如日中天的風水局，我們該如何做？

為此，陶文直言，有關係就沒關係，沒關係就要找關係。關係很重要，而這個「關係」指的就是「貴人」！

「九紫右弼星」是「暗貴人星」，五行屬火，色紫紅，是個大好大壞的星曜，號稱「吉慶星」，也是「貴人桃花星」。由於性情急躁，因此具有「趕煞催貴」的作用，也就是遇到好的風水布局，立即發福，因此也被稱為「寅做卯發星」，反之凶象也極容易出現勃然大禍，「暗貴人」也變成了「暗小人」防不勝防。

2024甲辰龍年，「九紫右弼星」飛到「西南方」，因此形成了【火地晉卦】。此方布興旺風水局，可望讓家運如日中天，家庭和樂安康，讓「九紫右弼星」的吉慶特質充分展現。由於【火地晉卦】的火土效應極強，以及2024年的「歲煞星」也在此方，因此西南方忌諱再使用紅紫色布局，白色將會是理想的化煞色系，再加上此方可水，因此宜擺放陰陽水，不過「西南方」是先天「病符方」，再加上「歲煞星」作祟，因此還是擺放「帝王水」為佳。

▲▼房子，房間，風水，收納，整潔，寬敞，整齊。（圖／pexels）

奇門風水開運策略
「九紫右弼星」五行屬火，飛臨「西南方」而成【火地晉卦】，火土相生本是美事，不過由於「歲煞星」也在此方，因此為了避免此方成為家宅或辦公室詬病方，最好讓整個宮位「五行相生有序」，火生土，土生金，金生水，水生木，木又再生火，如此相生不已家運與公司運肯定如日中天。

首先，家宅與辦公室此方以白色、乳白色系列布局，再佐以藍色、粉綠則五行相生有序，「吉慶」能量將獲得展現。

▲床,睡覺,風水。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

• 旺財富：擺放陰陽水。圓形玻璃魚缸，缸口波浪形，內置八分陰陽水（自來水與冷開水各半），擺放6個1元硬幣與五行水晶碎石，再加上黃金葛，缸口繫上紅色緞帶。五行相生有序，讓財富綿綿不絕。

• 化煞為權：
1. 擺放帝王水：圓形透明容器如魚缸、玻璃杯，內置八分「陰陽水」，再加上兩匙「粗鹽」。缸底擺放白色碟盤，以便收取「帝王水」因磁場感應而生長到外面的結晶。
2. 擺放特製小羅盤：內含廿四山、先後天卦、九星、六十四卦、玄空和奇門基因祕數。

• 旺事業貴人：擺放綠色盆栽、神龍龜、金屬猴子造型擺件。
• 家運與公司運如日中天：擺放白水晶、黃金虎眼石、文昌塔燈、龍銀、綠色盆栽、黑曜石神龍龜。

西北方｜紅紫色系花卉，旺人緣和財源
常見問題：我需要提升人緣的風水布局，我需要可以提升子女考試運的風水布局。希望提升業績，可以布局快速成交風水局嗎？我的座位在歲破方，請問風水布局如何化解？

▲床,睡覺,風水。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

陶文表示，「文昌星」雖然是「平星」，不過由於是顆智慧人緣星，因此經過旺相布局的能量是吉利的。「文昌星」不僅僅在考試求學的「登科甲第」，同時也是「加官晉爵」的貴氣星，更是一般人的「財富星」。商務企業人士供奉「文昌星君」，商務活絡，業績長紅，財源廣進。一般商家供奉「文昌星君」，則生意興隆，遠近馳名，貴客盈門。薪水族也能在職場上更吃香，只因為人緣佳。將居家和辦公室的「文昌位」給予優質的布局，也容易獲得以上相同的吉利感應。

「四綠文昌星」在「飛星派風水學」十分被看中，陶文老師在協助企業朋友與業主選購總部、商店與居家的時候，第一個需要勘查的就是「文昌位」，一旦被廁所占據只有忍痛放棄，逼不得已才進行改善。

「四綠文昌星」五行屬木，因此具有成長的生命力，「文昌位」布局的好，官位節節高升，事業欣欣向榮，商務興盛繁榮，人緣佳、業績夯。不過任何星曜都有一體兩面的特質，因此「文昌位」布局不佳，或是缺陷、汙穢，則容易出現不得志的情況，遭小人，甚至坑家敗業，不可掉以輕心。

奇門風水開運策略
2024年「四綠文昌星」飛臨屋宅的「西北方」，於是形成了【風天小畜卦】，只要布局得當，求名得名，求財得財，是種容易名利雙收的格局。不過由於「西北方」為「歲破方」，因此需要執行「合太歲」的布局。

「四綠文昌星」五行屬木，因此喜歡「水」元素來相生，只不過下元運中「西北方」不宜置水，因此更換方式與物件，藍色、淺藍色是布局擺件的吉利色系，維持明亮潔淨則是必須，陽光充足，空氣流通，花卉芬芳，「文昌星」必定常駐並提供超強能量。

▲床,睡覺,風水。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

• 名利雙收：擺放文昌燈（可用「帝王水」結晶後的魚缸，內置蠟燭或燈）、聚寶盆、紅色花卉、粉晶、瑪瑙。
• 旺人緣和財源：可擺放紅、紫色花卉，粉紅色的布置，紫晶洞、文昌燈和粉水晶。擺放聚寶盆，發商務與智慧財，顏色與材質最好是陶土。內置100顆硬幣，1元到50元都需要，代表大小通吃。再加上一顆自然水晶，如黃金虎眼石、白水晶、白瑪瑙、金幣、開運銀元（龍銀），總數是101，代表滿分後的再突破。
• 化解歲破：甲辰龍年「太歲星」在東南方，位於西北方的「文昌位」成為了「歲破方」，並不吉利需要化解。化解「歲破」最好的方式就是「合太歲」，「歲合星」是「酉雞」，因此在西北方宜擺放「金雞報喜」雕飾（大小不拘），材質以白色陶瓷為佳，記得底部要擺放藍色墊子。
• 特製小羅盤：內含廿四山、先後天卦、九星、六十四卦、玄空和奇門基因祕數。

《2024龍年開財運賺大錢：奇門遁甲易經論股鎖定最佳獲利點，奇門基因風水造吉財運滾滾來【隨書附贈陶文老師親自開光加持「開運龍銀」擺件】》

▲▼ 生活,運勢。（圖／時報出版提供）
作者：陶文
出版社：時報出版
出版日期：2023/11/07
ISBN：9786263743991

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