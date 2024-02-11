過年別忘情人節！網購美妝、內衣、香水1折起　助攻脫單

▲浪漫情人節，東森購物網推薦情人節商品，不論美妝、香氛、精品或3C，從平價到精品，各個價位的情人節禮物清單一次看。(圖／東森購物網提供，下同)

消費中心／台北報導

今年2月14日西洋情人節正好是大年初五，碰上農曆春節假期容易不小心被忽略，或是正好回鄉過節，來不及陪伴另一半，東森購物網ETmall 提醒您別忘了送禮表心意，只需要動動手指一鍵下單，過年送貨不打烊，就能在情人節把禮物準時送到，開心又「平安」地度過新春假期！



東森購物觀察近兩週站上「情人節」關鍵字熱搜為前期的3倍，其中又以「巧克力、香水、吹風機、西堤餐券」等關鍵字搜尋增幅最多，近期送禮趨勢包括香氛禮盒、飾品、短夾、巧克力及3C小物等都是情人節的不敗禮品，其中又以最能代表情人節的巧克力最受歡迎，較去年同期成長50%；因年輕人更重視外型與特色，尤其是有「香氛」關鍵字或「粉嫩」色系商品，受到女性朋友喜愛，帶動了不少文創商品或有趣小家電的銷量。

▲東森購物網西洋情人節推出「趁肌說愛」優惠活動。



東森購物網「趁肌說愛」活動，精選保養、彩妝及香水等各種價位情人節禮物供選擇。不敗情人節禮品的香氛，今年各大知名品牌推出禮盒精選，限時下殺2折起，熱搜關鍵字「小蒼蘭」是最受歡迎的香氛味道，首先推薦Jo Malone 香水30ml英國梨與小蒼蘭，特價$1,399，CALVIN KLEIN CK Be中性淡香水100ml，買一送一加贈CK one中性淡香水100ml，特價$1,280，女孩最愛的BURBERRY粉紅風格女性淡香水100ml 2入，特價$1,868，SHISEIDO資生堂百優精純乳霜2入，特價$3,880。

▲東森購物網Jo Malone 香水30ml 英國梨與小蒼蘭，特價$1,399。



東森購物網「以愛之名」禮物季1折起，推出消費滿$888，可登記抽E幣888枚，消費滿$1688，可登記抽E幣1688枚，讓你送得滿意，也省了荷包。近年機能服飾受歡迎，男女款的【KISSDIAMOND】抗寒鎖溫極鋒褲超值2件組也是不錯的情人禮，今年冬季銷售近萬件，現在買一送，特價$1,100；女生送給男友的推薦禮，【Paloma】石墨烯超導抗菌發熱衣4件組，特價只要1,048元。



除了打理外在美，也要兼顧內在美，適逢過年，內衣品牌主打紅色、粉色與黑色，分別代表熱情、浪漫與性感。【EASY SHOP】Ribbon 法式美學V型側收集中機能內衣-華麗石榴紅，現在買一送一，特價$1,080；注重身材管理的女性朋友，尤其過年後特別需要順暢一下，東森購物網推薦「健康享SO計畫」保健品5折起，消費滿額還可抽100枚E幣。對於注重生活儀式感的女孩，推薦九陽熊大電蒸飯盒，特價$1,111，還可享東森幣最高回饋20%；過年特別應景的大同招財進寶金色電鍋，東森獨家限定色，原價$9,990，優惠價$7,990；林襄推薦的德國BENVOL高風速溫控負離子吹風機，原價$3,980，特價$2,980。



在這個充滿愛意與祝福的情人節，東森購物網為您提供了豐富多樣的禮品選擇，讓您能夠用心選擇最貼心的禮物，為您的愛情添上一抹溫馨的色彩。無論是香氛禮盒、飾品、保養彩妝、巧克力，還是各式各樣的小家電，都能在這裡找到，用心表達愛意，與情人共同度過一個溫馨浪漫的情人節。