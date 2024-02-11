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嘉義市獲「台灣景觀大獎」7大獎　嘉義美街圖鑑奪傑出獎

▲▼ 第11屆「台灣景觀大獎」嘉義市囊括7項大獎 創下歷年最佳成績 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 第11屆「台灣景觀大獎」嘉義市囊括7項大獎 創下歷年最佳成績 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由中華民國景觀學會舉辦「台灣景觀大獎」，為表揚國內傑出景觀作品對國家社會所作貢獻，協助推廣景觀作品參與國際景觀設計大賞，本次景觀大獎徵選分為八類，共有126件作品參加徵選，嘉義市從眾多競爭者中脫穎而出囊括7項大獎，並以「嘉義美街圖鑑」拿下溝通傳播類「傑出獎」最高殊榮，創下歷年最佳成績。

▲▼ 第11屆「台灣景觀大獎」嘉義市囊括7項大獎 創下歷年最佳成績 。（圖／嘉義市政府提供）

本次獲獎作品包括1件傑出獎、1件優質獎、5件佳作，其中工策會的「嘉義美街圖鑑」及文化局的「嘉義市舊有建築活化再利用計劃(舊屋力計畫)」，分別獲得溝通傳播類「傑出獎」及永續績效類「優質獎」，成績特別亮眼。

▲▼ 第11屆「台灣景觀大獎」嘉義市囊括7項大獎 創下歷年最佳成績 。（圖／嘉義市政府提供）

「嘉義美街圖鑑」以嘉義市成仁街為主場域，同時具備著街道風貌改善、街區升級、地方創生、歷史場景再現等多重意義，藉由數位體驗串聯街區環境優勢，透過「美學經濟」、「科技應用」、「青銀共創」向外界溝通街區再造與服務消費新體驗，提升街區品牌知名度、吸引培養新進店家進駐、凝聚在地人才對家鄉認同感、促進青年與長輩交流機會、建立店家交流互連網絡，深受評審的肯定，拿下溝通傳播類「傑出獎」最高殊榮。

▲▼ 第11屆「台灣景觀大獎」嘉義市囊括7項大獎 創下歷年最佳成績 。（圖／嘉義市政府提供）

「嘉義市舊有建築活化再利用計劃(舊屋力計畫)」嘉義建城300年後市中心還存在大約6,000棟的木屋，本計畫自103年啟動，10年以來共補助約150案，補助項目包含「小型修繕、文化經營、教育推廣」，因應需求，112年新增「災害防治與節能類」，並將原定以國中小為紮根推廣對象的「教育推廣類」，提升轉型為符合全齡需求之「設計導入類」，近年透過網路媒體的經營，讓更多人理解舊屋在一個城市，扮演著如何重要的文化底蘊，讓舊屋不是一個頹敗的表現，而是能帶著底氣以舊屋力往前邁進的城市資本，是本次獲獎的關鍵，拿下永續績效類「優質獎」。

▲▼ 第11屆「台灣景觀大獎」嘉義市囊括7項大獎 創下歷年最佳成績 。（圖／嘉義市政府提供）

都市發展處長許懷群表示，市府自2020年第8屆景觀大獎開始積極參與，連年屢獲佳績，並持續進步突破。2020年第8屆獲得3項，2021年第9屆獲得4項，2022年第10屆獲得3項，今年更一舉囊括7項大獎，創下歷年最佳成績。每一次的獲獎對嘉義市都是一種肯定與鼓勵，未來市府將以10大旗艦計畫為藍圖，透過「西區大發展」、「東區大進步」雙引擎，實踐「全齡共享、世代宜居」願景，持續打造更多卓越的景觀亮點建設。

 
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嘉義市台灣景觀大獎

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