嘉市春節花況盛開　炮仗花聖誕紅風鈴木接棒開花

▲ 嘉市春節期間民權路上炮仗花絕美花瀑搶先盛放 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

炮竹一聲除舊歲，位於嘉義市區的農業部嘉義農業試驗分所外，炮仗花正沿著外牆盛放，一串串橘黃色絕美花瀑綿延逾百公尺，應景喜氣又壯觀，吸引遊客打卡駐足;蘭潭月影潭心周邊也以聖誕紅與瑪格麗特及長壽菊等植栽，妝點出新春氣氛，嘉市府歡迎民眾過年來嘉走春。





▲ 嘉市蘭潭泛月 聖誕紅與瑪格麗特及長壽菊等植栽也陸續盛放。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉義市不僅有豐饒的人文歷史，北回歸線經過也造就嘉義市得天獨厚的自然環境，既有南方熱情，冬季也不寒冷，一年四季都適合觀光。新春期間，農試所牆外的炮仗花正盛放迎賓，市區裡的洋紅風鈴木也陸續綻放粉紅浪漫，今年年假尾聲適逢西洋情人節，情侶們不妨規劃一趟兩天一夜的花季之旅，來嘉感受浪漫。

▲ 嘉市特教學校圍牆旁洋紅風鈴木也陸續綻放粉紅浪漫，有機會碰上西洋情人節。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長也介紹，春節過後，黃金風鈴木也將接力盛開，亮麗金黃、花色耀眼，靠近嘉義市軍輝橋旁的兩側堤防正是賞黃金風鈴木秘境，每年花季總能吸引滿滿人潮。春夏交際，嘉義市將陸續迎來油桐花、藍花楹、花旗木以及阿勃勒花季，每個季節來都有不同的精采，處處都是是散步休憩、美拍打卡的最佳景點。歡迎民眾來嘉賞花，搭配市府創新推出的「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典(https://pse.is/5l69wx )，在賞花之餘，走訪好吃、好買又好逛的潮店，打造獨一無二的人文生態之旅。

▲嘉市黃金風鈴木也將在八掌溪兩岸接力盛開。（圖／嘉義市政府提供）

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