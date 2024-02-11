跟團玩東京5天「想帶6萬日幣」　一票卻搖頭：不是錢不夠

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人到日本旅遊，有的旅客喜歡賞美景、吃好料，還有人一定要安排大採買行程。有網友表示，自己要跟團去東京旅遊，雖然日幣貶值，但擔心物價漲很兇，「請問1天1萬日買伴手禮這樣夠嗎？打算5天4夜帶6萬日幣？」話題釣出日旅控熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「去東京玩1天1萬日幣夠嗎？」文中表示，「明天要跟團去東京旅遊，很久沒去過東京，現在日幣雖然貶值，不過物價好像漲很兇，請問1天1萬日幣買伴手禮這樣夠嗎？」並說他玩5天4夜，打算帶6萬日幣（約台幣12611元）。另外，因為是跟團，旅館、機票還有三餐費用已一併付清。

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貼文引發討論，「吃東西就沒了吧」、「跟團隨便吧！餓不死，不然有水準一點的壽司或懷石就好幾萬羊」、「可以挑戰0元旅遊」、「跟團五萬日幣都花不完」、「跟團的話伴手禮和衣服鞋子美妝可以買到爽。」

還有內行分析，「東京都是機場河口湖，輕井澤再拉回來淺草台場，自由活動或迪士尼一天回家，不購物前三天也只能逛逛超商，沒要特別購物的話很夠。」

多數人則紛紛搖頭，但不是覺得錢不夠用，而是建議他刷卡，「帶張卡啊！可以刷」、「帶一堆日幣幹嘛？刷卡就好了」、「去東京不需要帶太多現金好嗎」、「帶卡，做朋友代購。收一點錢賺旅費回來，應該可以不用這麼吃緊。」

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）