快訊／台南男上門輸贏反被捅死！燒烤店老闆羈押禁見　臉書對話曝

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南市東區一間燒烤店9日傳出命案，41歲鄭姓男子日前與燒烤店周姓老闆在臉書互嗆，決定除夕夜找哥哥上門輸贏，不料卻被周嫌一刀捅胸斃命。台南地院審理後，認為周男涉嫌重大，且案件尚有未釐清之處，有串供逃亡之虞，因此10日裁定羈押禁見。

除夕當晚，周男與家人在燒烤店圍爐，見鄭姓兄弟檔持斧頭、球棒上門鬧事，雙方一言不合大打出手，不料他在拉扯中持摺疊刀反擊，刺傷鄭男胸口，眼見傷勢嚴重，眾人趕緊將鄭男送醫急救，但鄭男仍於晚間10點15分宣告不治。

▲台南燒烤店除夕夜鬧出人命，死者上門輸贏，反遭老闆一刀捅死。（圖／記者林東良翻攝）

警方獲報趕抵現場，將周嫌、鄭男胞兄及一名關係人等3人帶回問訊，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。台南地檢複訊後，向法院聲請羈押。

台南地院10日晚間審酌後，認定周男罪嫌重大，所犯殺人罪嫌是死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，有逃亡之虞，加上本案尚有多人未傳喚到案，還未釐清被告及其他人參與犯罪之程度，為免串證，因此裁定羈押禁見。

▼鄭姓死者日前發文嗆周嫌。（圖／翻攝自臉書，下同）

▼鄭姓兄弟檔分持斧頭、球棒上門尋仇。（圖／記者林東良翻攝）

▼周姓老闆持店內摺疊刀反擊，結果一刀捅死鄭男。（圖／記者林東良翻攝）