婆婆突豪發「20萬紅包」！全場驚揪出1陷阱：不要收啊

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人會趁著過年包紅包給家人，表示自己的一點心意，沒想到裡面卻暗藏陷阱？一名人妻透露，近來突然收到婆婆給的20萬紅包，讓她覺得相當驚訝，但隨後和對方聊天，才發現暗藏玄機。網友看到後紛紛急喊「別收啊」、「快包回去還給她！」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆突然包了20萬元給她，接著就要求她年後每天都要煮三餐給一家老小，家族成員總共有7個人，且一煮就要一整年，只有周日可以休息，讓她聽了相當傻眼，直呼「這樣根本不夠呀！」

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許多網友直言，「每餐都煮泡麵」、「這是陷阱吧」、「這價格？請傭人都不夠吧」、「寧願去上班」、「退錢吧！就算做生意也是要雙方同意條件！單方押著別人同意，那叫做強盜土匪」、「拿了錢就可以走人了，準備離婚」、「瞥一眼以為哪位婆婆好暖心，包20萬給媳婦，往下一看，哦！NO」、「婆婆的心超黑」、「不要收這筆錢，以後不煮剛好」。

還有人幫忙支招，「退回去再貼6000元拒絕」、「換妳包20萬給她，叫她煮」、「添600給她，叫她自己煮」、「算給婆婆聽，台傭鐘點費一小時最便宜的500元，每日三餐含採買及清洗料理共5小時，一天算她2千元就好，一年至少要60萬（純工資不含食材）」、「紅包直接回包給婆婆，跟她說幫她打5折，婆婆您煮半年就好，不用謝」。