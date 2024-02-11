過年哪項習俗最該被廢掉？PTT點名「這1條」最蠢：什麼爛規矩

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人希望新的一年可以趨吉避凶，會特別遵守傳統習俗，但有些新年習俗已經過時，哪項該被廢掉呢？一名網友就點出8項，包括和親戚吃飯、發紅包、初二前不能回娘家等，好奇大家無法接受哪一點？文章曝光隨即掀起共鳴，眾人紛紛說出心中想法。

原PO在PTT八卦版發文表示，過年首先會想到以下8項習俗，但有些似乎已經過時了，讓他好奇哪個最應該被廢掉？

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1、跟親戚吃飯

2、拜天公

3、搶頭香

4、發紅包

5、守歲

6、初二前不能回娘家

7、放鞭炮

8、迎神

不少人看到文章後，紛紛說出心中看法，「絕對是1」、「上班後首要4」、「7，遇到屁孩真的很危險」、「包紅包呀」、「留4跟8就好，其它全廢」、「7吧，要睡覺一直在那邊放炮，吵死」、「全部」、「3吧，搶到頭香真有過得比較好？」「紙錢跟香跟炮可以禁掉了吧，守歲違反生理時鐘根本智障」、「1我們家已經廢掉了，好爽」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者施怡妏攝）



其中最多人點名的是初二前不能回娘家，「3跟6最蠢，其他沒差」、「6根本就家族間的問題」、「初二前不能回娘家、初一初二不洗澡」、「2678」、「1、6」、「現在還有6這個習俗？」「6，什麼爛規矩」、「6最該廢，不過我們家都初一回家，根本不管」、「6啊，我好想回家喔」、「啥初二不能回娘家，我現在已經在娘家了」。

但也有網友認為，「你只想要放假，其他壞的都不想要，真自私」、「去當外國人好了」。