屏東夫妻開心了！刮刮樂試手氣「4張全中」　最高刮出10萬元

▲刮中10萬元 。（圖／鄭祐丞提供）

記者陳崑福／屏東報導

春節期間，有民眾刮刮樂試手氣，其中一對夫妻到屏東縣新園鄉新家福大賣場鄭祐丞擺設攤位買了2000元刮刮樂，兩人各刮一張，連中4元，其中第3、4次各刮中1萬元、10萬元，這對夫婦喜出望外問「真的嗎？真的中10萬元嗎？」經鄭祐丞證實，他們高興感謝財神爺眷顧，高興離去。

鄭祐丞擺攤經營刮刮樂已近20年，先前就曾被刮中100萬及50萬元紀錄；但以往春節都批10多本2000元刮刮樂，今年心血來潮批了27本，就是期盼民眾有機會刮中大筆紅包機會。

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10日晚，有一對住在附近的夫妻前來試手氣，第1次刮中1000元；再刮第二張，刮中2000元；持續再刮第3張，刮中1萬元，增加他們信心，再刮第4張，就刮中10萬元，確定刮中10萬元後，見好就收，表示等銀行開門就去兌領，共騎機車離開。

這對夫妻手氣不錯，連刮4次均有刮中獎金，但有民眾手氣就沒有這麼好，有網友就在社群媒體分享「刮刮卡資訊」，指他一口氣買了6本2000元刮刮樂、一共花21萬6000元，之前他公開前3本獎金「分別是22000、22000、23000」，平均一本要虧1萬多。

剩下三本結果，也是虧本，這位網友用21萬實測結果是「沒有一本會賺錢，要玩2000的要三思。」引來網友熱烈討論。