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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

偶包全拋！蔣萬安打羽球突「倒頭栽」嚇壞幕僚　兒1句話差點變神預言

記者袁茵／台北報導

今天（11日）是年初二，過年期間難免會吃大魚大肉，需要靠運動來消耗熱量！今年45歲的台北市長蔣萬安為宣傳2月17日開放報名的世界壯年運動會，與兒子蔣得立一同打羽毛球，並和中山國中的全中運選手學生一起進行對打比賽，有趣的是，蔣得立於比賽開始前預言「你等等就閃到腰」，想不到蔣萬安比賽到一半突然「倒頭栽」摔個四腳朝天，嚇壞眾人。

2025雙北世界壯年運動會自今年2月17日起報名起跑，2025年5月17至30日在台北市、新北市及宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣等登場，預計將吸引國內外各地約4萬名體育好手，於國內68座體育賽會館場內一較高下；無論是籃球鬥牛場上高手、被繁重工作埋沒的棒球好手、未能圓曾經國手夢的桌球、網球、羽毛球賽場遺珠，這次都能呼朋引伴，共創屬於自己的榮耀時刻。

▲▼蔣萬安過年留稿-打羽球。（圖／記者袁茵翻攝）

▲蔣萬安與兒子蔣得立一同打羽毛球。（圖／記者袁茵翻攝）

蔣萬安與蔣得立於農曆春節前夕，一同到羽球館打羽毛球，並找來中山國中的教練與學生一同切磋，其影片則於大年初二播出。蔣萬安於活動開始前直言，「放心好了！玩遊戲我一定OK的，如果要對打，我可能就不一定了。」而一旁的蔣得立則預言「你等等就閃到腰了」，當時蔣萬安還笑說「你怎麼吐槽爸爸呢？」

活動首先是羽球接力賽，規則是對打10下可傳給下一位，最先完成的隊伍獲勝，而蔣萬安與蔣得立也很有默契的打成平手。接著下個遊戲是「九宮格」，一樣分成蔣萬安組與蔣得立組，1組共有3人，一個人有3球機會，只要九宮格連線最多的組就獲勝，蔣萬安非常有信心地說「小case」，因為自己是「哈哈哈『笑』隊」，冷笑話讓一旁蔣得立露出尷尬的表情；結果也不出意料之外，自稱「哈哈哈『笑』隊」的蔣萬安當然是輸給了蔣得立隊伍。

▲▼蔣萬安過年留稿-打羽球。（圖／記者袁茵翻攝）

第三場遊戲是蔣萬安最擔心的雙打，被問到是否準備好了？蔣萬安誇口說「我一直都準備好了！」並向兒子喊話要有信心，「我們一定可以得一分的，一定可以突破鴨蛋！我們只要突破鴨蛋得一分就算贏了！」而蔣得立也調皮地酸說「你不是很強？」蔣萬安則不甘示弱回擊「因為我跟你一隊，所以我有點擔心。」

當父子組與學生組的比數來到0比2時，蔣萬安為了接球，不小心直接滾到地上，但也因此發現該球是出界，所以成功突破鴨蛋、獲得一分；然而之後就一路被學生組輾壓，有趣的是，過程中蔣萬安還一度用手接下羽毛球，另外還有為了揮球，竟不小心「倒頭栽」跌得四腳朝地，好在蔣萬安沒有受傷，否則稍早蔣得立的「閃到腰」言論就成了神預言。而一旁觀戰的主持人市府副發言人蔡畹鎣，見蔣萬安打的那麼認真，趕快下場要市長輕輕打就好了，「不然拍完這一集我就要辭職了」。

最後遊戲落幕，蔣萬安也不忘宣傳雙北世壯運，只要符合資格，年滿30歲以上即可以個人名義報名參加；而報名方式則是於2月17日在2025雙北世壯運官方網站開放申請，且若在2月17日至4月17日第一階段報名，可享有7折優惠，4月18日至9月17日第二階段報名則有9折優惠，蔣萬安也歡迎大家共襄盛舉。

▲▼蔣萬安過年留稿-打羽球。（圖／記者袁茵翻攝）

▲▼蔣萬安過年留稿-打羽球。（圖／記者袁茵翻攝）

▲▼蔣萬安過年留稿-打羽球。（圖／記者袁茵翻攝）

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