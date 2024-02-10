科技護城！北市消防新力量無人機　展現救災3項關鍵任務

▲北市消防局未來將持續擴充無人機，提升救災效率。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市消防局與中興保全科技公司合作辦理無人機設備展演概念驗證（POC），日前於社子島中洲河濱公園籃球場，由消防局莫懷祖局長親自領軍，現場共同見證未來無人機救災的突破性應用，更「秀」火災3項關鍵任務，分別為火場勘查模擬、消防水源定位指引、水域巡檢精準救援，期望未來提升救災效率。

此次POC展演3項關鍵任務，分別為火場勘查模擬、消防水源定位指引以及水域精準救援。在火場勘查模擬方面，為因應火災不確定性與危險性，這次展演情境模擬了消防局接收民眾報案後，即時派遣無人機於駐地起飛，透過預設飛行計畫迅速抵達災害現場，提供即時畫面與資訊回傳，於消防隊未抵達現場前即可獲知火災第一手資訊。

▲無人機展演將是北市推動科技救災重要一環。（圖／記者黃宥寧翻攝）

第2項任務為消防水源定位指引，為解決社子島消防水源缺乏問題，本次無人機成功輸入社子島各消防栓及其他水源座標，確保在執行救災勤務時，無人機能夠即時定位水源座標，並引導救災隊伍快速抵達，確保水源供應穩定不匱乏。

第3項展演項目為水域巡檢精準救援，無人機不僅可搭載救生圈、AED投載裝置，還具備大聲公喊話系統，在本項巡檢展演過程中，一旦發現受困民眾，無人機即刻投放救援器材並進行適當喊話，穩定受困民眾情緒，在消防隊到達前提供民眾實質幫助。

▲莫懷祖局長期望未來不斷擴充無人機功能，透過實際應用了解無人機隊救災效率提升與幫助。（圖／記者黃宥寧翻攝）

莫懷祖局長表示，本次無人機展演將是臺北市推動科技救災的重要一環，未來期望不斷擴充無人機功能，透過實際應用了解無人機對救災效率的提升與幫助，並能有效掌握災害現場狀況，提供市民更安全的保障。