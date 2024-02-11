終於等到春節「卻不能出去玩」　他嘆長輩太傳統：能不發飆嗎？

▲原PO直呼，「透天的大掃除根本就範圍太廣了！」（示意圖／記者陳俊宏攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「過年無法出去玩，你還能沒有發飆、沒有發火嗎？」一名網友發文表示，因為家中長輩的思想較為傳統，所以每逢春節，他就得要徹底大掃除、被長輩指揮，整個連假都無法休息。貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，因為家中有長輩的思想比較傳統，所以過年期間就讓他很痛苦。他列舉，大掃除時，要拆門、刷鐵捲門、擦神明廳、擦天花板、擦牆壁等，「透天的大掃除根本就範圍太廣了！」

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原PO也透露，因為家裡從除夕到初三都要拜拜，所以他過年期間也沒辦法出門，「都你們的繁文縟節就飽了啊！」他更無奈直呼，回到家後，他就被長輩指揮東、指揮西，「過年無法出去玩，你還能沒有發飆、沒有發火嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我能理解，所以過年自願值班」、「平常掃勤勞一點，過年為什麼要掃」、「平時有整理，過年幾乎不用掃」、「其實有個傳統大男人的配偶更累」。也有網友建議，「搬出去啊，自己住就沒這些煩惱」、「花錢請人打掃，大家都輕鬆」。

不過原PO則坦言，「傳統思想的長輩不可能接受花錢請人」，就算花自己的錢也會被念。