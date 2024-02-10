親戚包2000元紅包　他嫌少嗆丟臉「退回紅包」：沒能力就別包

▲原PO拒收紅包。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

2月10日是大年初一，不少人會在這天走春拜年，而小孩最開心的莫過於跟家人四處拜訪領紅包。一名男網友表示，收到親戚的紅包，打開來居然只有2000元，越想越氣，認為如果只是包這種小數目，不如不要包，只會顯得很丟臉，已經請媽媽把紅包退還給對方了，「竟然不覺得羞愧」。

男網友在Dcard發文，「紅包包這什麼數目」，紅包象徵喜氣，同時祝福子孫發財，不懂親戚為何只包2000元，「是什麼心態？」而且在給紅包時，親戚一點都不覺得羞愧，讓他很訝異，「如果你要包這種小數目，那我拜託你不要包，包了也是給自己丟臉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，「紅包裡的金額也代表著你這人的分數，其實我們小孩在你給紅包時，就開始對你這長輩打分數了，數目越少，分數自然也就越低」，他也不想追究親戚的工作、經濟狀況，不管如何，過年就是不應該包2000元，如果沒有能力就不要包。

原PO請媽媽將紅包還給親戚，「很難想像親戚少這2000塊，往後甘苦的日子要怎麼過下去，我看下次過年換我包給你好了」。

貼文一出，網友們狂轟，「還好你還回去了，給你有夠浪費」、「寧願把錢丟水裡，也不會包給你啦，有就不錯了還嫌，包紅包包的是一種心意」、「你真的不配拿2000元」、「以後出社會最好包超過1萬2再來說嘴」、「這是反串吧？如果不是的話，路邊的野狗都比你有資格拿紅包」。

留言中也有網友提到，這篇文章是舊文，剛好現在是農曆新年，有網友將文章複製PO在threads、Dcard，再度引起討論。