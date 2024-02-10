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社會 社會焦點 保障人權

下車沒忍住吐了？　乘客「一口口水」挨罰2萬元

記者黃翊婷／台北報導

小青（化名）去年4月間搭乘捷運時，竟趁著乘客A走出車廂的空檔，朝對方背後吐口水。雖然小青事後辯稱是因為自己喝酒忍不住想吐，並非故意的，但未獲得士林地院法官採信，日前被依公然侮辱罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

背影,男性,上班族,通勤,走路,西裝,求職,工作,職場（圖／CFP）

▲小青否認朝A男吐口水。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，小青與A男並不相識，2023年4月23日凌晨0時許看見A男正要下車，因故不滿，竟朝對方的背後吐口水，導致衣服髒汙。但小青辯稱，當時自己並沒有要下車，是看到大家都下車了，實在忍不住，因為有喝酒，看到前面沒人就吐了，不是故意的。

而A男接受警詢時證稱，不知道小青為何要朝他吐口水，搭乘過程中，小青曾有2次踢到他的腳，除此之外，並無其他衝突。

士林地院法官檢視車廂內監視器錄影畫面紀錄，發現小青確實是在A男起身下車時，也跟著要下車，接著臉朝對方背後吐口水，兩人隨即發生爭執；況且，如果是因為醉酒忍不住嘔吐，一般人為了避免嘔吐物噴濺到他人，都會低頭掩住口鼻，而不是緊貼他人、朝他人背後吐。

法官接著表示，從上述證據看來，小青確實曾向A男吐口水，導致A男感到羞辱、難堪，可見小青的情緒情緒控管能力與法治觀念尚有不足，考量到A男不願意和解，最終依公然侮辱罪判處小青拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

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