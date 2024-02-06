奪命角頭逃24年自曝都是為兒子！當庭求交保：我逃亡等於判死刑

記者黃宥寧／台北報導

綽號「陳老師」的角頭陳來發，1999年於北市士林區卡拉OK店與友人討債，以刀、槍射殺陳姓被害人，隨後展開逃亡24年，期間疑靠2名女密友替他「開路」，去年底終落網，今（6日）被依殺人罪起訴。稍早開接押庭，陳否認犯行說，會逃亡是要顧兒子，還打悲情牌稱身體不好，落跑等於是判死刑，請求交保，法官裁定續押。

法院下午召開接押庭，65歲陳來發否認犯行，表示當天沒動手打死者陳桂森，只是去調解，法官則問為什麼不到案，他回，到案後勢必得將當天共犯「吳景松、謝聰棋」供出來，而2人一定會對他不利，後來兒子出生，為保護孩子，不敢出面，更表示事實跟起訴內容不一樣。

蒞庭檢察官說，多名證人都指出「吳景松、謝聰棋」是被告帶去，吳還帶具有殺人力的槍枝、子彈，就連被告也帶開山刀前往，故被告並不是單純去現場做調解的人，當吳拿出槍枝時，被告還用台語喊「開下去」，死者傷勢明確，然而吳、謝也是到案後才提出的名字，在這之前檢警都無法掌握這2人名字，案發現場也都沒人認識吳、謝，即便是共犯陳賢忠從偵查到判決確定也都沒掌握，故認是臨訟杜撰名字。

▲殺害1人逃亡近24年的角頭陳來發，期間疑靠2名女密友接濟開路。（圖／記者張君豪翻攝）

陳來發辯護律師表示，被告借死者陳桂森錢是在民國78年，若有想要討錢，不會拖到88年，所以被告沒有殺人動機；再者，本案發生也是偶發事件非預謀，而共犯陳賢忠打119也是被告請對方打的，至於謝、吳男均過世，不會有滅證等可能，加上陳有心臟問題也沒能力逃亡，未來也會跟弟弟住在社子，請求法官斟酌予以交保。

法官則問，謝、吳何時過世，陳來發則猶猶豫豫說，謝7、8年前吸毒過世、吳肝癌3、4年前去世；法官則再問：「既然你當時不出面是因為這2人，為何他們死亡還不出面？」

▲65歲陳來發強調逃亡是為了孩子。（圖／記者黃宥寧攝）

陳來發說，當時有想出面，但小孩還在讀書，他是想顧家庭，因為小兒子太可憐，他的媽媽沒有謀生能力，當年虐嬰事件又頻傳，想保護兒子到有能力可以保護自己，更拍胸脯說：「我絕對不會逃，逃亡等於判死刑。」

法官審理後，認為陳來發否認犯行，但有2名證人證述、卷內證據，認犯罪嫌疑重大，被查獲為止已逃20餘年，且被告自述擔心的事由，期間也不存在，但被告仍繼續躲藏，顯見有逃避刑事追訴意圖，是有羈押原因之必要，應予以羈押。