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社會 社會焦點 保障人權

幫領包裹「時薪200元」　男成詐團取簿手喊冤！仍要賠8.8萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名苦主指控，吳姓男子透過臉書社團找工作，以每小時200元為報酬，幫人依指示領取包裹，實際上是擔任詐騙集團的「取簿手」，2022年6月間他因誤信該詐團話術，匯款損失8萬8998元，因而決定對吳男提告求償。雖然吳男矢口否認，但他已因詐欺取財罪被判刑在案，加上無法自證，日前被士林地院法官判處應賠償受害者8萬8998元，全案仍可上訴。

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲吳男聲稱自己的工作是幫忙領包裹。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

苦主在判決書中主張，吳男透過臉書社團徵才資訊找工作，並與真實姓名不詳的網友A取得聯繫，對方告知工作內容為「依照指示領取包裹並交置於指定地點」，薪資為每小時200元，但現今社會物流發達，若要寄送或收受包裹，郵局、超商或宅配應該更為便利，正常情況下應該不需要請不認識的人前往收取包裹再交付。

苦主接著表示，反而是詐騙集團經常利用這種方式，轉交人頭帳戶資料等物品，吳男卻還是為了賺取報酬，先後與3名網友接洽，從事俗稱「取簿手」的工作；他則是在2022年6月間因該詐團成員假冒電商客服，誤信話術匯款，總計損失8萬8998元，因而決定提告求償。

吳男挨告之後強調，自己只是應徵工作幫忙領包裹，受到詐騙集團利用，錢不是他拿走的，他也沒有參與詐騙，希望法官駁回告訴。

不過，士林地院法官認為，苦主的主張經過檢察官偵查並提起公訴，刑事部分吳男已被依3人以上共同詐欺取財罪刑，判處有期徒刑1年2個月在案，雖然他抗辯沒有參與詐騙，但並無證據證明，最終不採信他的說詞，並裁定應賠償受害者8萬8998元的損失，全案仍可上訴。

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