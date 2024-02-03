應召女剛上車就被抓　馬伕「為賺200元」1原因沒緩刑

記者黃翊婷／台北報導

陳姓男子2023年6月間擔任某應召站的馬伕，賺取時薪200元的酬庸，事發當日剛將應召女A載到指定地點，沒想到客人取消交易，結果A女一回到車上，兩人就被埋伏的警方當場抓包。士林地院法官審理後，依共同犯圖利媒介性交罪判處陳男4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，且因為他有多次妨害風化前科，所以不予宣告緩刑。

▲陳男擔任馬伕負責接送應召女。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，陳男原本在某應召站擔任馬伕，負責開車載送應召女前往指定地點完成交易，就可以拿到時薪200元的酬庸；而台北市內湖警分局的警員執行專案勤務時，在網路上與應召機房攀談，於是假裝成客人與業者約定碰面的時間、地點。

陳男2023年6月9日接獲通知，開車將A女載送到指定地點，沒想到「客人」臨時告知取消交易，A女只好折返，結果人一坐上車子，他們就被埋伏的警員當場抓包。

士林地院法官認為，陳男有多次妨害風化前科，出監之後仍不知警惕，又跑去擔任媒介違法性交易的馬伕，敗壞社會風氣，考量到他犯後已坦承犯行，態度尚可，最終依共同犯圖利媒介性交罪，判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，但不予宣告緩刑，全案仍可上訴。