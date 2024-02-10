暖心法官寫下370字白話裁定　勸怨偶親自閱讀「孩子非爭戰籌碼」

記者黃翊婷／台北報導

一對怨偶先前打離婚官司互相指責對方，後來又因為小孩探視問題鬧上法院。士林地院近日開庭審理，法官王昌國寫下370字的暖心建議，希望當事人雙方能親自閱讀，用語相當白話，包含如何教養孩子及實踐友善父母、別把孩子當成彼此爭戰的籌碼等等。

▲法官王昌國在判決書中用簡單易懂的詞句，勸兩位當事人實踐友善父母。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

法官王昌國在判決書一開頭便寫下370字建議，「寫在前面，兩造本人應親自閱讀」，內容提到，可以理解一般民眾看不懂法院文書，所以收到之後都會拿給律師看，甚至根本不看，但在這次的案件中，他覺得裁定內容對話的對象不僅是程序監理人，也包括孩子的父母。

王昌國強調，法院及律師的任務不包括在訴訟落幕後陪伴孩子或監督兩位當事人，案件終結之後，能陪在孩子身邊的只有孩子的父母，如何教養孩子及實踐友善父母，兩位當事人均責無旁貸，所以請務必親自閱讀，如果在開庭時雙方對於本裁定的內容一問三不知，或不清楚、問東答西等等，將有可能視具體情況而受有不利益的認定，例如認為態度消極、未善盡友善父母、疏忽培養親職能力或技巧等等。

該判決書中除了有裁定理由、結果，最底下還有一份「友善父母的具體實踐」的附件，內容包含友善父母的積極面與消極面，其中第2點直接標明，「勿以孩子為彼此爭戰的籌碼。」縱使父母間產生衝突與指責，也不代表孩子就要全盤接受，更不代表對方在與孩子相處時，會用同樣的態度與方式對待孩子，希望父母能多傾聽孩子內心的想法，適度讓孩子表達意見，雙方也要努力建立穩定良性的溝通管道，這才有助於孩子安定身心及成長。