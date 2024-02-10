台北除夕超空！他直擊北捷月台「只有5個人」：跟三級警戒一樣

▲中正紀念堂站。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）



記者施怡妏／綜合報導

許多人為了事業會到台北打拚，但每到了過年期間，北漂族回到老家過年假，這時都市街道總會特別冷清，有網友拍下除夕晚上的台北捷運場景，中正紀念堂站月台空蕩蕩，彷彿回到三級警戒時期，貼文掀起熱論，台北人大嘆每年都是一樣，也有許多人出國玩了。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，拍下除夕晚上7點半的台北捷運中正紀念堂，月台只有5個人，和平常擁擠的狀況形成對比，原PO忍不住驚呼「跟疫情三級警戒的時候一樣空」。

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貼文一出，許多網友也PO出台北空蕩蕩的模樣，感嘆每年過年期間，北漂遊子都回家了，「每到春節感覺這時候才是台北人的天下啊」、「台北整體路況也都是順暢的」、「北漂族，都回家過年了」、「太誇張！所以台北人口根本超少啊」、「聽說信義根本沒人，台北很清幽真棒，平常吵鬧死」、「昨晚約6點初出門去我家附近藥局買東西，除了美廉社晚上七點關門跟便利商店還在營業外，其他店家都已經關門休息，路上沒啥人車」、「晚上去逛Costco也超空曠」、「人都集中在彩券行」。

也有網友表示，很多人都趁春節假期出國玩了，「看一下機捷就知道了」、「大家都衝日、 韓旅遊了」、「真正的台北人幾乎都出國了，不是台北人的都回中南部，所以台北一到春節就是個空城」、「我身邊的朋友都出國了」、「看IG限動一堆人在國外」。