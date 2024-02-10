　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北除夕超空！他直擊北捷月台「只有5個人」：跟三級警戒一樣

▲▼ 。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

▲中正紀念堂站。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

許多人為了事業會到台北打拚，但每到了過年期間，北漂族回到老家過年假，這時都市街道總會特別冷清，有網友拍下除夕晚上的台北捷運場景，中正紀念堂站月台空蕩蕩，彷彿回到三級警戒時期，貼文掀起熱論，台北人大嘆每年都是一樣，也有許多人出國玩了。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，拍下除夕晚上7點半的台北捷運中正紀念堂，月台只有5個人，和平常擁擠的狀況形成對比，原PO忍不住驚呼「跟疫情三級警戒的時候一樣空」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多網友也PO出台北空蕩蕩的模樣，感嘆每年過年期間，北漂遊子都回家了，「每到春節感覺這時候才是台北人的天下啊」、「台北整體路況也都是順暢的」、「北漂族，都回家過年了」、「太誇張！所以台北人口根本超少啊」、「聽說信義根本沒人，台北很清幽真棒，平常吵鬧死」、「昨晚約6點初出門去我家附近藥局買東西，除了美廉社晚上七點關門跟便利商店還在營業外，其他店家都已經關門休息，路上沒啥人車」、「晚上去逛Costco也超空曠」、「人都集中在彩券行」。

也有網友表示，很多人都趁春節假期出國玩了，「看一下機捷就知道了」、「大家都衝日、 韓旅遊了」、「真正的台北人幾乎都出國了，不是台北人的都回中南部，所以台北一到春節就是個空城」、「我身邊的朋友都出國了」、「看IG限動一堆人在國外」。

ET快訊
他泰搭機突口鼻噴血！　空姐把「屍體拖進廚房」等降落
快訊／「有預感會中！」　國中女師抽中51.7萬鑽戒
快訊／「三寶媽」李宓初一宣布又當媽！
百萬YTR「1個讚包給媽1元」！　最終金額驚曝
不是日本！「這國觀光客」來台超愛大賣場　網有感：到處是
超萌！戴資穎發紅包給外甥「大俠」　下一秒措手不及
快訊／南鯤鯓代天府　國運籤出爐！
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「有預感會中獎」！國中老師抽中新光51.7萬鑽戒

初一下午還有一波車潮！國道防7地雷路段　國5北上恐塞到深夜

過年最討厭被問的10句話　第1名白眼翻到後腦勺　

烈嶼保生大帝廟擲筊大賽！頭獎送汽車　信眾搶當「擲筊王」

不是日本！「這國觀光客」來台超愛逛大賣場　網有感：到處都是

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」得中上籤　廟方：上下一心

與爸大吵！姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

走春車潮湧現！國道中部路段紫爆　龜速10多公里

台北除夕超空！他直擊北捷月台「只有5個人」：跟三級警戒一樣

低溫探零下7.4度！初一玉山積雪8公分　銀白仙境美景曝光

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚！

9除夕地雷千萬別踩！　「1時段」洗頭恐沖走財運

快訊／「有預感會中獎」！國中老師抽中新光51.7萬鑽戒

初一下午還有一波車潮！國道防7地雷路段　國5北上恐塞到深夜

過年最討厭被問的10句話　第1名白眼翻到後腦勺　

烈嶼保生大帝廟擲筊大賽！頭獎送汽車　信眾搶當「擲筊王」

不是日本！「這國觀光客」來台超愛逛大賣場　網有感：到處都是

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」得中上籤　廟方：上下一心

與爸大吵！姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

走春車潮湧現！國道中部路段紫爆　龜速10多公里

台北除夕超空！他直擊北捷月台「只有5個人」：跟三級警戒一樣

低溫探零下7.4度！初一玉山積雪8公分　銀白仙境美景曝光

吸毒不只「包大人」！輕熟女黃疸反覆治不好　醫曝：拉K後遺症

羨慕閨蜜男友包6千　女友伸手「討6600紅包」！他拒絕遭嗆：沒心

他搭機突口鼻噴血暴斃！　空姐把「屍體拖進廚房」等降落

迎接「水瓶時代」算命宜自己來！學前先搞懂「出生時間、天命、整形有差嗎」3迷思

獨立小品《魔藥奇譚》3月初上架Steam　化身見習魔女學做藥水

快訊／「有預感會中獎」！國中老師抽中新光51.7萬鑽戒

工藝中心金龍年屆滿70周年　新春主題活動大年初二登場

比去年少4萬多！他升主管「年終變少」求安慰　網見金額：是炫耀

初一下午還有一波車潮！國道防7地雷路段　國5北上恐塞到深夜

過年最討厭被問的10句話　第1名白眼翻到後腦勺　

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

她洗澡ING「撞見空中一幕」嚇壞　網狂勸放生

更多熱門

相關新聞

走春車潮湧現！國道中部路段紫爆　龜速10多公里

走春車潮湧現！國道中部路段紫爆　龜速10多公里

今大年初一，走春、拜年及廟宇祈福車潮上午湧現，國道北中南多路段出現塞車，其中國1王田到彰化系統、國3中投到霧峰系統紫爆，時速僅10多公里；國5南下南港系統到石碇時速僅30多公里，國1南下湖口路段時速僅20多公里。

輻射冷卻加持！強烈冷氣團冷到初三清晨　半個台灣冰凍探8度

輻射冷卻加持！強烈冷氣團冷到初三清晨　半個台灣冰凍探8度

東北人過年回鄉第一件事「先衝澡堂」 搓澡阿姨淚目：根本搓不完

東北人過年回鄉第一件事「先衝澡堂」 搓澡阿姨淚目：根本搓不完

在蝦皮訂年菜　衝門市取貨「除夕店休」崩潰

在蝦皮訂年菜　衝門市取貨「除夕店休」崩潰

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

關鍵字：

台北除夕北漂族春節捷運

讀者迴響

熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

春晚名單6台灣藝人公開！

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

約8千元啪啪妹子跑了　男忍5個月反擊

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

耀樂年前「強烈腹痛倒地不起」！

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面