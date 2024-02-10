12生肖龍年「旺運顏色」曝！命理師教1招財運暴漲：年初賺到年尾

▲命理師提醒大家，12生肖在新的一年最重要的旺財運方法就是「換新錢包」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

2024甲辰龍年，「神明代言人」沈嶸老師特別在新的一年開始、大年初一公佈神準的十二生肖通靈運勢，還要告訴大家十二生肖今年的旺運色是什麼，不只錢包，多穿戴旺運色的衣物配件也能讓您運氣更好喔！

沈嶸特別提醒，新年最重要的旺財運方法就是「換新錢包」，象徵著開新財路、迎接大財進帳，尤其是換一個「旺運顏色」錢包，就能讓你勢不可擋、從年初賺到年末！

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【財運最旺】

第1名：屬猴｜財運亨通，意外之財

屬猴的朋友2024年財運非常好，有可能會有意外之財，只要有積極求財，如兼差接案、理財投資等，很容易就能得到不錯的成果。因此今年最重要的發財訣竅就是「付諸行動」，只要你有去做，就會比別人更容易收穫。

2024龍年屬猴旺運色：綠色

第2名：屬兔｜天道酬勤，有做有得

屬兔的朋友2024年走的是「正財運」，你付出了什麼就會得到什麼，所以兢兢業業、勤勞努力的朋友有福了！不用怕白費力氣，記得多接單、多走動、什麼都多做一些，你下的功夫都會看到回報的。

2024龍年屬兔旺運色：黃色

第三名：屬蛇｜趁早規畫，謀定而動

屬蛇的朋友2024年賺的是「智慧財」，只要你有做好詳細的財務規劃、收入支出調度，凡是跟「錢」有關的事情都提前規劃，通常都有不錯的成果。雖然很耗神，但只要你提前規劃、付諸執行，就會有所收穫。

2024龍年屬蛇旺運色：黑色

【事業最旺】

第1名：屬虎｜重大突破，獲得重用

屬虎的朋友在事業上將有重大突破！工作上會有新的發展、新的領域或新的職位指派給你，你也很有拚勁想要大顯身手，正因你面對未知能夠以平穩的心態去處理，因此有獲得賞識、升遷的機運，記得一定要把握機會，就能嶄露頭角。

2024龍年屬虎旺運色：白色

第2名：屬豬｜腳踏實地，風平浪靜

屬豬的朋友2024年事業相對穩定，不太會受到外界環境變動衝擊，你的心境也很祥和，「世界愈亂心愈靜」，只要你腳踏實地，不投機取巧，該做什麼就努力去做，今年整體事業會是平穩順遂的一年。

2024龍年屬豬旺運色：棕色、咖啡色

第3名：屬龍｜創新求變，開花結果

屬龍的朋友想在事業闖出一片天，就要「不怕改變，追求創新」，雖然今年事業上會有波動，讓你有被迫改變的壓力，但你只要你下定決心面對變化，勇於創新，不懂的地方就多請教他人，最後都可以得到正向的結果。

2024龍年屬龍旺運色：粉色系，如：粉藍、粉紅。

【感情最旺】

第1名：屬羊｜感情穩定，關係緊密

屬羊的朋友今年較容易與家人、親友感情升溫，關係緊密，彼此互相扶持，只要你把心力多放在陪伴親朋好友上，多付出溫暖的關心，你會發現你經營得很不錯，整個家庭往透過你的組織而有緊密的連結，向心力更強。

2024龍年屬羊旺運色：奶茶色（淺棕色）。

第2名：屬狗｜精心打扮，桃花大開

屬狗的朋友今年桃花相當不錯喔！你的整體形象會收穫很多人的喜愛和稱讚，但前提是你必需注重自己的外貌打扮，這樣才會有顯著的加分作用，大家都對你印象很好。建議你今年任何可以幫助自己變美、變帥的事，都要積極去嘗試。

2024龍年屬狗旺運色：紅色。

第3名：屬雞｜拓展人脈，受到矚目

屬雞的朋友今年最重要的主題就是「拓展新人脈」，只要你願替踏出舒適圈、積極社交，多認識新朋友，你很容易就能成為人群中的焦點，受到大家矚目，你也會感受到大家都對你不錯，非常歡迎你、照顧你，今年的人氣王就是你！

2024龍年屬雞旺運色：金屬色，如：銀色、金色、帶有金屬的光澤及細閃效果的顏色。

【健康最旺】

第1名：屬牛｜保養得宜，及早調整

屬牛的朋友今年會非常注重身體健康，你可能會想要調整飲食、運動健身或安排健康檢查，也因為你的重視，所以今年你能夠及早發現身體問題，盡速在狀況惡化前解決，快速復原。建議你要多注意保養健康，只要保養得宜，今年你的運勢也會很不錯。

2024龍年屬牛旺運色：藍色。

第2名：屬馬｜找到樂子，開心喜樂

屬馬的朋友今年保持旺運的秘訣是「開心喜樂」，

只要願意去嘗試新的事物，就能讓心情維持在開心的狀態、平靜，只要想要找樂子，就能找到意外喜歡的興趣愛好，容易找到開心方法或人。建議主動出擊。

2024龍年屬馬旺運色：灰色，如：深灰、淺灰、大象灰、灰綠色等。

第3名：屬鼠｜無憂無慮，精神飽滿

屬鼠的朋友今年不會太忙碌，沒有會讓自己太過操勞的事發生，只要你抱持心情穩定、不要太過操心煩惱，看待事情不要太過情緒化，基本上健康都能維持在不錯的狀態。建議你今年不要浪費精力在煩惱上，有任何困擾要及早排解。

2024龍年屬鼠旺運色：紫色。

最後沈嶸老師指出，錢包就是你的行動財庫，所以錢包千萬不能髒、舊、破爛，否則容易賺不到錢，最好每年都要換一個新皮夾，皮夾盡量選擇長夾而非短夾，保持紙鈔平整放入錢包內，也不要將錢隨便亂折塞在口袋中，好好對待金錢，錢財才會喜歡湧入到你身邊。沈嶸老師祝福大家龍年吉祥，心想事成一路發。

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