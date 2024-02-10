桃園衛生局提醒　年節聰明選擇應景食物不踩雷

▲桃園衛生局提醒年節聰明吃的健康。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節期間，在歡慶家人團聚吃美食的重要節日，桃園市政府衛生局9日溫馨提醒市民，年節期間體重普遍都會增加1.5至2公斤，美食當前之餘，也不要忘記均衡飲食，否則超速的體重可能一去不復返唷！

衛生局表示，聰明選擇應景食物不踩雷，春節也能吃得均衡營養又健康。過年期間常見年菜如：年糕、佛跳牆、烏魚子、燉雞湯、蝦子、糖醋魚、紅燒蹄膀等都是餐桌上常見的傳統美食。

年糕為糯米製品，除了不易消化外，對血糖也比較容易升高，需要控制血糖的民眾淺嚐無妨，但不宜過量食用！佛跳牆裡的芋頭、栗子、蓮子為未精製之全穀雜糧類，可以取代白飯，亦或者用多穀飯來取代白飯，為健康加點分。烏魚子富含脂溶性維生素A、E以及豐富的蛋白質，不過脂肪及鈉鹽的含量也偏高，建議搭配蔬果一起食用，有心血管問題及高血壓的民眾也請酌量食用。

圍爐時來碗雞湯，是溫暖家人的必備年菜，俗話說「吃雞好起家」，湯更是精華之所在，雞湯裡的普林對痛風族群可說是又痛又愛，要儘量避免才不會「疼不償失」！蝦子除了剝殼有點麻煩外，其低脂又高蛋白是蛋白質食物裡的優等生，不過蝦頭裡是蝦子代謝的主要部位，比較會有藥物、重金屬及病菌的殘留，故建議蝦頭能不吃就別吃另外像糖醋魚、紅燒蹄膀、紅燒獅子頭多為裹粉油炸，高油、高糖又醬汁勾芡，且相當好吃，一不注意就會吃過量，體重也跟著加上去！

建議油炸可以改清蒸、調味可以酌量減少，去除過多的皮跟肥肉，並搭配大量的蔬菜一同享用，對身體的負擔也會比較少。衛生局進一步說明，六大類食物中有一類很容易被忽略，過年期間卻相當容易過量者為「堅果種子類」，像是開心果、腰果、核桃仁、葵瓜子等等；其富含維生素（B、E）及礦物質（鎂、鋅），不過體積小又很涮嘴，一不注意半袋就消失了！堅果種子油脂含量較高，國健署建議每天吃一調羹的量（約15克），建議可以買小包裝的，即可滿足每天的堅果種子類攝取量。

衛生局呼籲，年假期間除了注意飲食攝取外，更要關注冷氣團來襲，氣溫將降至10度以下，提醒三高、心血管疾病等慢性病患者及長者，須特別注意日常保暖，並適時增添衣物，以避免低溫促發心血管疾病發生，若有胸悶、頭暈或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，請立即就醫。