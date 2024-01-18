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地震前兆？日月潭百尾台灣鯛浮頭　南投縣府：水下太冷到水面取暖

記者高堂堯／南投報導

新一波寒流即將來襲，有民眾於17日前往日月潭邊，發現大批台灣鯛聚集水面的「浮頭」情形，不禁嘖嘖稱奇，也懷疑是否為地震災害前兆；對此，南投縣政府表示，台灣鯛浮頭可能與近日氣溫急遽變化有關，民眾不必過度擔憂。

▲日月潭魚群又出現大量浮頭情形，引發民眾議論。（圖／民眾提供）

▲日月潭魚群又出現大量浮頭情形，引發民眾議論。（圖／民眾提供）

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家住日月潭附近的莊姓民眾，平時就喜歡到潭邊觀察生態，昨天白天在通往著名景點「九蛙疊像」的水蛙頭步道沿線，看見水面上竟聚集著大批台灣鯛游動、不斷浮出又下潛；莊姓民眾表示，以前不是沒見過潭中魚群浮頭，但這次目測數量可能達上百尾，驚呼「以前有（出現過）這麼多嗎？好像是野生的吳郭魚（台灣鯛）？」他將拍得的影片PO上臉書後，也引發網友議論，猜測是否因缺氧或地震之故才會有此異相。

南投縣政府農業處林務保育科指出，經檢視影片，確認該批魚種為台灣鯛；而原本棲息的水域環境或本身健康惡化，都有可能導致魚類從下層水域游到水面，但影片中顯示這些浮頭的台灣鯛體型碩大、活動力正常，應非屬染患疾病，且目前日月潭蓄水豐沛，也不會是天熱或乾旱時造成溶氧量太低所致。

根據農業部「農業知識入口網」資料，台灣鯛對溫度變化十分敏感，最適合生長的區間在25至30度左右；縣府農業處研判，近期冷氣團一波接一波，可能導致日月潭下層水域溫度降低，台灣鯛才群起往較溫暖的水面游動。

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