寒假、春節、情人節接力登場　涵碧樓邀民眾賞梅圍爐享浪漫

▲涵碧樓邀請民眾前往走春，觀星、賞梅、獨享情人節浪漫。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新一波寒流下周來襲，雪白的梅花也在日月潭的湖光山色間迎風盛開，日月潭涵碧樓提醒，目前正是前來進行賞梅之旅的最佳時機，也可配合農曆金龍年春節安排走春之旅，也特別因應西洋情人節推出「紀念日專案」，提供賓客獨享浪漫不受打擾的兩人世界。

涵碧樓表示，從元月中旬開始與農曆年節期間，從梅荷園一路到涵碧樓紀念館的梅花將全面盛開；入夜後的涵碧樓星光露台也是最佳觀星地點，並由專業解說員為賓客導覽；另在新春期間推出獨具特色的「舞墨新春」活動，提供福贈春聯以及「新春龍鬚糖」與「賀歲畫糖」等。

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此外，涵碧樓也由館內湖光軒中餐廳主廚林宗立（Mike Lin）領軍，從2月8日至14日晚間推出團圓桌菜，以帶有加官晉爵、樂高陞之意的香滷冬筍嫩東坡與果木港式櫻桃鴨迎接新年、祝福賓客，每席5位，價格1萬3000元+10%，每加一人加價2600元+10%，另有農曆年套餐，包括魚子醬果木烤鴨、冬筍花菇一品參與火瞳干貝燉雞湯等經典餐點，每位2600元+10%；九重花間日本餐廳主廚游宗翰（Dylan Yu）則為迎接新年而設計出尾牙暨春酒日式菜單全新菜單，包括道明寺蛤蜊汁、烏魚子三點前菜、海蝦天婦羅、特選鮮嫩的頂級羊肩排 。

今年春節連假最後一天剛好是一年一度的西洋情人節，涵碧樓則以「紀念日專案」提供賓客精心布置的客房與浪漫燭光晚餐，希望情侶或夫妻隨時隨地都能在涵碧樓共享甜蜜的難忘回憶。

涵碧樓指出，農曆新年餐宴訂席包括湖光軒中餐廳「湖光軒農曆年團圓桌菜」、「湖光軒農曆年套餐」，九重花間日本餐廳「九重花間尾牙暨春酒日式套餐」，預訂專線為049-2856577；紀年日專案等詳細住宿價格，請撥打訂房專線049-2856888 洽詢。