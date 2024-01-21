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日月潭櫻花季2／1起跑　來九族、暨大、騎單車遊粉紅花海

▲日月潭櫻花季活動將陪伴國人一起過新年。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲日月潭櫻花季活動將陪伴國人一起過新年。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的日月潭櫻花季盛會即將從2月1日登場、持續到3月10日，賞櫻勝地九族文化村與國立暨南國際大學也將舉辦多場賞櫻體驗活動、櫻花茶會、餐桌饗宴、自行車領騎導覽遊程、市集等，邀請國人一起漫遊披上粉嫰色彩的日月潭，浪漫過新年。

種植超過5千株櫻花的九族文化村，系列活動從台灣第一夜櫻（2月10日至3月3日）起跑，可領取免費燈籠跟著大祭師及舞者一起巡遊賞夜櫻，另規劃太鼓迎春、櫻花鄉情民歌、夜舞祭、YOSAKI舞蹈快閃等展演；櫻花市集（2月1日至3月10日)、櫻花茶會（2月16日、3月1日）、櫻花餐桌饗宴（2月24日）與「文學與咖啡茶的對談」（2月28日）等活動也將接力舉辦，日月潭纜車更推出季節限定的櫻花彩繪水晶車廂。

▲日月潭櫻花季活動將陪伴國人一起過新年。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭櫻花季活動將陪伴國人一起過新年。（圖／記者高堂堯翻攝）

暨南大學的櫻花季系列活動包括結合「櫻花」、「茶道」與「咖啡」的賞櫻茶席（2月7、17、18、24、25日）及咖啡體驗（2月24日），邀請遊客在千株櫻花樹下「品好茶、賞櫻花」，享受滿足視覺與味覺、療癒心靈的饗宴；同時結合南投在地業者打造「蛙寶市集」（2月10至18日、2月24、25日、2月28日至3月3日），讓賞櫻活動好看、好吃又好玩。

▲日月潭櫻花季活動將陪伴國人一起過新年。（圖／記者高堂堯翻攝）

日月潭國家風景區管理處今年則持續結合日月潭觀光圈，由南投縣桃米休閒農業區推展協會推出「櫻花騎跡自行車領騎遊程」活動，規劃「暨南大學櫻花林」、「東光櫻花林」以及「日月潭」等3條體驗路線，民眾可由專業的自行領騎導覽人員帶領騎車賞櫻，健康又愜意，更加碼抽獎：只要報名參加任一場次遊程並騎完全程，即可獲得名額有限、每人限領1張的「櫻花騎跡抽獎券」，有機會抽中Apple Watch Series 9等大獎；此外還有許多由在地業者推出各式精彩體驗活動：「『SUP酷啦』！魚人請站好」、「親清日月潭-櫻櫻沒袋子」、「氣味實驗賞櫻小旅行」，日管處也攜手在地店家業者推出多種櫻花季限定優惠，滿足賞櫻客食宿遊購行等方面需求。

最新的活動資訊請至以下網站查詢：
2024日月潭櫻花季活動官網https://www.sunmoonlake.gov.tw/activities/cherryblossoms/
「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/sunmoonlaketw

「櫻花騎跡」活動統一採用網路報名，關鍵字：櫻花騎跡自行車遊程，聯絡窗口：南投縣桃米休閒農業區推展協會黃先生049-2987735。

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