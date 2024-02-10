柯文哲寫春聯！10秒手速如「開藥箋」　還拿「降龍十八掌」當吉祥話

▲柯文哲過年寫春聯。（圖／民眾黨提供，下同）

記者袁茵／台北報導

農曆新年到來，台灣民眾黨主席柯文哲跟網紅2Chill、插畫家Ken大叔、民眾黨發言人吳怡萱過年一起寫春聯，並邀請書法老師王貞懿指導揮毫，挑戰楷書 、行草、狂草、隸書各種書法字體；下筆只花10秒，宛如「開藥箋」，書法老師也對其美感含量感到不予置評；但換成寫「狂草」之後，柯文哲突然信心滿滿，一連寫下好幾張都沒問題。

柯文哲YouTube於10日上午11時播出寫春聯新年影片，只見這位「台北柯先生」對寫春聯興致缺缺，自爆從小書法都是拿乙下，實在不想獻醜；隨後柯文哲首先挑戰「龍」字，從下筆到寫完只花了10秒鐘，毫無醞釀與運筆，讓2Chill傻眼問「是在開藥箋嗎？」書法老師對於柯P書法的美感含量也不予置評，但仍以有教無類的精神鼓勵這位學生「換一種字體」，改寫狂草後，柯突然信心爆棚。

第二關狂草階段，2Chill、Ken大叔、吳怡萱的龍字斗方各有特色。書法老師則使出另類教學法，指導柯P「字跡潦草一點沒有關係」，重點是「不要想寫得太好看」，十分用心良苦。

第三關行草書，書法老師示範下筆要有如行雲流水，筆劃之間可以稍有連結，並貼心幫柯P換上最頂級的春聯紙、毛筆，讓他成果得以加權。柯文哲完成了一個龍飛鳳舞的龍字，並碎念墨沒有沾滿，筆劃留空太多，不過老師表示，留下飛白線條才能呈現狂草的動感精髓。

第四關「龍年吉祥話春聯」，由於柯一向對諧音哏毫無涉獵，苦思許久也想不出吉祥話，靈機一動竟然想出「降龍十八掌」，於是不顧眾人滿頭問號與缺紙危機，接連寫下「亢龍有悔」、「見龍在田」、「龍嘯九天」、「蛟龍翻江」、「神龍擺尾」、「潛龍勿用」、「飛龍在天」、「龍戰於野」、「伏虎降龍」、「雙龍出海」、「龍游天地」、「時乘六龍」、「神龍降世」、「狂龍亂舞」、「龍騰五嶽」、「蒼龍出洞」等多幅春聯，直到春聯紅紙仍不肯罷休，寫完還不忘比劃練武手勢，從百無聊賴變得興致勃勃。

柯文哲表示，在他的年代，幾乎一整個世代的全球華人都看過金庸小說、或改編的電視連續劇，其中最受歡迎作品之一就是「射鵰英雄傳」，於是他在聯想龍年吉祥話瞬間靈感充滿，十餘幅春聯中自認寫得最好的是「伏虎降龍」、「龍戰於野」、「亢龍有悔」，如果再練習幾遍，一定會寫得更好。

王貞懿則說，自己教學多年，第一次看到有人寫春聯以「降龍十八掌」為題，並點評寫得最好的、最能代表柯氏風格的就是「狂龍亂舞」，真可謂話中有話。

最後一關隸書，書法老師示範字體一定要圓潤飽滿才能呈現吉祥喜氣，但柯文哲的「平安幸福」照樣是柯氏風格，把毛筆字當作原子筆字使用，且仍舊自信地說，這次真的寫出興趣，還打算過年期間乾脆去龍山寺擺攤賣春聯。

談到新年新希望，柯透露心裡話，開心表示這次過年，終於可以好好睡覺，至少幾天不用每天7點半準時上班，眾人面對鏡頭向大家拜年，祝福全體國人「平安幸福」、「好運龍眾來」、「和樂龍龍」。