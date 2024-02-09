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感謝基層警投入春節治安、交安　內埔警分局長與警友會主任送紅包

▲內埔警分局長郭譯隆與內埔警友會主任葉人豪到各派出所發紅包。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局長郭譯隆與內埔警友會主任葉人豪到各派出所發紅包。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局長郭譯隆與新上任內埔警友會主任葉人豪，於春節連假前夕帶著紅包往各派出所，慰勉員警執勤辛勞，感謝大家犧牲與家人寶貴的團圓假期，共同維護轄區治安、顧好交通安全及落實為民服務工作。

▲內埔警分局長郭譯隆與內埔警友會主任葉人豪到各派出所發紅包。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局長郭譯隆與內埔警友會主任葉人豪到各派出所發紅包。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局表示，今年春節7天連假，萬巒豬腳街將會湧入大量購買餐點的車潮，另外內埔年街也會吸引眾多的遊客前往逛街，所有員警、義交等將投入體各項交通疏導任務，以期民眾對轄區留下良好交通體驗。

因此這段期間，交通疏導、防制車禍、取締酒駕及重大交通違規等專案勤務，是全國警察機關的重點工作，也是內埔警方工作重點；加上轄內有「萬巒豬腳街、六堆客家文化園區、瑪家原住民文化園區、內埔鄉年街」等觀光景點，必須員警全力投入，在除夕前，分局長郭譯隆特別感謝第一線執勤同仁，和內埔警友會主任葉人豪到各分駐(派出)所，致贈紅包，感謝他們的辛勞，讓鄉親有個歡樂的假期。

內埔警分局長郭譯隆表示，113年加強重要節日安全維護工作，期程從2月1日22時起至15日24時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大重點工作，再次感謝協勤的伙伴們，協助警察執行各項勤務，全力守護，讓民眾快樂安心過好年。

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