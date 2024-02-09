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除夕國道5地雷路段曝　國5南下10:00起「連塞6小時」

▲▼春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲高公局預期除夕國道將車多壅塞。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是春節連假第2天，交通部高公局預判今日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等，其中國5南下壅塞時段為上午10時到下午4時，塞車時間較長，建議南向用路人於下午時段出發，節省寶貴時間。

今天是除夕，高公局預估國道交通量為94百萬車公里，與平日年平均(92百萬車公里)相近，其中南向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

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高公局預判今日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，今日國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局提醒，依據中央氣象署預報，除夕全台各地仍持續濕冷，用路人雨天行駛國道務必小心駕駛並保持較長的跟車距離，避免變換車道，另切勿超速、分心或酒醉駕駛，以維行車安全。

▼國道交通路況預測及疏運措施。（圖／高公局提供）

▲▼國道交通路況預測及疏運措施。（圖／高公局）

▲▼國道交通路況預測及疏運措施。（圖／高公局）

▲▼國道交通路況預測及疏運措施。（圖／高公局）

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