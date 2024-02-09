　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

董事長「不發年終」發一封家書　深夜被撤換

記者黃翊婷／綜合報導

每到年底、春節前夕，上班族最期待的事情就是領年終，中國上海浦東發展銀行（以下簡稱浦發銀行）近日卻因為不發年終，改給員工一封「家書」以及人民幣2000元慰問金，掀起各界熱議。浦發銀行則在2月8日發布公告表示，近日收到《國家金融監督管理總局關於浦發銀行張為忠任職資格的批覆》，國家金融監督管理總局已在2月7日核准張為忠公司董事、董事長的任職資格。

中國浦發銀行。（圖／翻攝自微博／浦發銀行）

▲浦發銀行陷入年終爭議。（圖／翻攝自微博／浦發銀行）

綜合陸媒報導，「不發年終發一封家書」的話題在2月6日衝上熱搜，引發中國網友熱議，內容指稱，浦發銀行以總行黨委的名義寫給員工家屬的一封信，表達對員工家屬的祝福和感謝，除了「家書」之外，還會發給每位員工人民幣2000元（約新台幣8800元）的慰問金。

由於銀行業在中國求職者眼中，被認為是鐵飯碗，浦發銀行的家書消息一傳開，就被網友吐槽是「家書抵萬金」。還有浦發銀行的員工透露，近2年年終獎金持續下降，但還是會正常發，金額大概在人民幣5萬元至8萬元左右（約新台幣22萬元至35萬元），今年這種狀況堪稱「打到骨折」，大家都是第一次遇到。

而浦發銀行在2月8日晚間發布公告表示，公司近日收到《國家金融監督管理總局關於浦發銀行張為忠任職資格的批覆》，國家金融監督管理總局已在2月7日核准張為忠公司董事、董事長的任職資格。

根據《中國證券報》報導，在董事、董事長的任職資格未獲批之前，張為忠是浦發銀行的黨委書記，去年11月17日浦發銀行召開董事會議，同意選張為公司董事長，張最近一次公開談話，則是在浦發銀行1月19日舉辦的新聞發布會上。究竟這起事件後續會如何發展，仍有待進一步觀察。

 
ET快訊
伍思凱驚人近況曝光！　「副業1天賺25萬」低調請人代領賓士
監獄除夕菜色曝！　鈕承澤、李宗瑞、連千毅「牢裡過年」超澎湃
博恩親口道歉：傷害一個朋友　龍龍淚崩公開心結
YouTube砸百萬刮刮樂！　掃機器不顯示興奮中大獎
老父親「出家失蹤」40年後還俗迷路　兒子怒吼：你回來幹嘛？
超哥傳抖內嗆：全台灣就陳沂跟Toyz被打？　深夜發聲了
除夕夜變天！　冷氣團發威2地區不到10℃
俄烏戰爭大變動！　澤倫斯基撤換總司令

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸網紅剪爛「梅西13萬親簽球衣」疑造假！　他怒回：愛國心假不了

董事長「不發年終」發一封家書　深夜被撤換

歡喜迎龍年　上海老街迎八方來客

21歲女大生「每月來3次月經」！病因一查在腦裡

10歲妹放學被擄！遭無業男「斧頭分屍焚燒」　父母苦尋13年心碎

女子年前掃除擦玻璃墜15樓　踩防盜鐵窗「撐不住」失足身亡

瑜珈教練壓背啪一聲「骨頭插出來」　女學員當場慘叫：我疼！

菲律賓加強距台最近巴丹島駐軍　陸外交部：不要在台灣問題上玩火

陸股「兔年封關」三大指數全面上漲　成交額破兆元人民幣

「邁阿密國際」香港賽合約金額曝　出場費達2億佔門票收入一半

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

李明珊「手當雞塊炸」二度燙傷　「掉了一層皮」還塗錯藥膏

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

Jessi一開口「男藝人全怕怕XD」　劉在錫驚見電子菸...結果超糗

王淨吐心聲：前幾天心情超差..　回顧2023突收驚喜..感動大爆哭！

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

陸網紅剪爛「梅西13萬親簽球衣」疑造假！　他怒回：愛國心假不了

董事長「不發年終」發一封家書　深夜被撤換

歡喜迎龍年　上海老街迎八方來客

21歲女大生「每月來3次月經」！病因一查在腦裡

10歲妹放學被擄！遭無業男「斧頭分屍焚燒」　父母苦尋13年心碎

女子年前掃除擦玻璃墜15樓　踩防盜鐵窗「撐不住」失足身亡

瑜珈教練壓背啪一聲「骨頭插出來」　女學員當場慘叫：我疼！

菲律賓加強距台最近巴丹島駐軍　陸外交部：不要在台灣問題上玩火

陸股「兔年封關」三大指數全面上漲　成交額破兆元人民幣

「邁阿密國際」香港賽合約金額曝　出場費達2億佔門票收入一半

屬龍免費爽玩！「6大樂園」春節優惠懶人包　身上有龍只要299元

美國援外案參院闖頭關　總額逾950億美元「含援助台灣」

新春連假搭乘機捷　車廂播放張善政拜年祝福

陸網紅剪爛「梅西13萬親簽球衣」疑造假！　他怒回：愛國心假不了

迎除夕10禁忌一次看！　說髒話會衰一整年

桃園走春旅遊熱點第一名　創下年逾2500萬人次高人氣

桃園休閒農遊春節不打烊！　農場漁港吃喝玩樂通通有

桃園客文館新春油彩繪畫、野草採集派對　歡迎參加

吉力吉撈·鞏冠領養浪浪「早上7點起床號」　取名Babo跟珍奶有關

北市清潔隊爆霸凌！　台大女博士搞「白色恐怖」

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

大陸熱門新聞

10歲妹遭斧頭分屍　父母苦尋13年心碎

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

尾牙被收3.3萬元電費！公司傻眼拒付

21歲女大生每月來3次月經！病因一查在腦裡

歡喜迎龍年　上海老街迎八方來客

瑜珈教練壓背「骨頭插出來」　女學員當場慘叫

浦發銀行沒年終送家書　宣告換董事長

女子年前掃除擦玻璃墜15樓 踩防盜鐵窗「撐不住」失足身亡

Google工程師重拳打死27歲妻！家中濺滿大量血跡

春節前棄養高峰！陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩

菲律賓加強距台最近巴丹島駐軍 陸外交部：不要在台灣問題上玩火

梅西惹怒陸網！球迷「剪爛球衣」抵制

「邁阿密國際」香港賽　出場費達2億

楊冪旗袍大秀好身材 國風變裝秀壓軸河南衛視春晚

更多熱門

相關新聞

菲律賓加強距台最近巴丹島駐軍 陸外交部：不要在台灣問題上玩火

菲律賓加強距台最近巴丹島駐軍 陸外交部：不要在台灣問題上玩火

菲國防長6日表示未來或將增加在巴丹群島的駐軍和軍事設施，由於巴丹群島最靠近台灣的巴丹島距離僅200公里，在過往美菲及菲律賓與他國進行軍演時，也常使用巴丹群島一帶作為主要演訓地點，引起南海周邊國家，尤其是大陸有關方面關注。

俞大㵢：中國以「欺騙竊取」追趕台灣晶片技術

俞大㵢：中國以「欺騙竊取」追趕台灣晶片技術

赴陸禁團令解禁喊卡！「被欺負到頭上還開放」　關鍵48小時決策曝

赴陸禁團令解禁喊卡！「被欺負到頭上還開放」　關鍵48小時決策曝

梅西香港未登場　發中文聲明解釋

梅西香港未登場　發中文聲明解釋

陸行動支付普及！外國旅客稱：9成店家無法找零

陸行動支付普及！外國旅客稱：9成店家無法找零

關鍵字：

中國年終

讀者迴響

熱門新聞

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

10歲妹遭斧頭分屍　父母苦尋13年心碎

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

舒華二度病倒暫停活動！　「持續出現頭暈症狀」

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

冷氣團強襲10°C↓來了　8縣市低溫警報

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

獨／大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

除夕貼春聯「最旺時辰」曝光　7大禁忌要遵守

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

更多

最夯影音

更多
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大
PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面