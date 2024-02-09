董事長「不發年終」發一封家書　深夜被撤換

記者黃翊婷／綜合報導

每到年底、春節前夕，上班族最期待的事情就是領年終，中國上海浦東發展銀行（以下簡稱浦發銀行）近日卻因為不發年終，改給員工一封「家書」以及人民幣2000元慰問金，掀起各界熱議。浦發銀行則在2月8日發布公告表示，近日收到《國家金融監督管理總局關於浦發銀行張為忠任職資格的批覆》，國家金融監督管理總局已在2月7日核准張為忠公司董事、董事長的任職資格。

▲浦發銀行陷入年終爭議。（圖／翻攝自微博／浦發銀行）

綜合陸媒報導，「不發年終發一封家書」的話題在2月6日衝上熱搜，引發中國網友熱議，內容指稱，浦發銀行以總行黨委的名義寫給員工家屬的一封信，表達對員工家屬的祝福和感謝，除了「家書」之外，還會發給每位員工人民幣2000元（約新台幣8800元）的慰問金。

由於銀行業在中國求職者眼中，被認為是鐵飯碗，浦發銀行的家書消息一傳開，就被網友吐槽是「家書抵萬金」。還有浦發銀行的員工透露，近2年年終獎金持續下降，但還是會正常發，金額大概在人民幣5萬元至8萬元左右（約新台幣22萬元至35萬元），今年這種狀況堪稱「打到骨折」，大家都是第一次遇到。

而浦發銀行在2月8日晚間發布公告表示，公司近日收到《國家金融監督管理總局關於浦發銀行張為忠任職資格的批覆》，國家金融監督管理總局已在2月7日核准張為忠公司董事、董事長的任職資格。

根據《中國證券報》報導，在董事、董事長的任職資格未獲批之前，張為忠是浦發銀行的黨委書記，去年11月17日浦發銀行召開董事會議，同意選張為公司董事長，張最近一次公開談話，則是在浦發銀行1月19日舉辦的新聞發布會上。究竟這起事件後續會如何發展，仍有待進一步觀察。