　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

強烈冷氣團來襲！超商暖暖包、咖啡飲品「買1送1」　滷味88折爽吃

▲▼7-11星級滷味、暖暖包。（圖／7-11提供）

▲7-11門市即日起至3月5日止推出「小白兔暖暖包全系列任選第2件6折」、「指定暖暖包任選買1送1」。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

迎接過年前低溫來襲，加上返鄉人潮補給需求，超商特別於觀光風景區、幹道型及交通轉運站周邊門市加強保暖商品備貨，較平時增加5倍以上，更於即日起祭出指定暖暖包買1送1，方便民眾購買還能省荷包；同步也再加碼指定咖啡飲品買1送1、滷味／麻辣燙／關東煮任選4件88折等優惠。

7-11觀察，每到冬季氣溫下降5度，熱食自助區商品銷售平均可提升2成，如星級饗宴-滷味、麻辣燙、關東煮等都是天冷時熱銷夯品；因應低溫來襲，全品項商品即日起至3月5日推出搭配指定杯湯可享任選4件88折，春節期間（2月7日至2月20日）加碼任選4件再加贈OPENPOINT點數8點。

▲▼7-11星級滷味、暖暖包。（圖／7-11提供）

▲7-11星級饗宴-滷味、麻辣燙、關東煮全品項搭配指定杯湯可享任選4件88折，春節期間加碼任選4件再送OPENPOINT點數8點。

冷天來杯熱熱的飲品更加倍幸福！7-11門市將在2月10日起至2月13日止加碼CITY系列飲品優惠，品項有「CITY CAFE特大杯美式買1送1」、「CITY CAFE特大杯拿鐵買2送1」、「CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選買1送1」；另外，即日起至2月20日止，冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」單杯特價79元。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市將在2月10日起至2月13日止加碼推出指定CITY咖啡飲品買1送1；另外，即日起至2月20日止，冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」單杯特價79元。

不僅如此，7-11也推出暖暖包優惠，即日起至3月5日止，小白兔暖暖包全系列任選第2件6折(價低者折)、指定暖暖包任選買1送1（價低者折）；冬季也是精補飲品銷售旺季，7-11熱銷精補飲品韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」，今年特別推出不添加糖版本，即日起至2月20日可享買1送1，買來自用或送人都適合。

▲▼beard papa’s2月限定吃「塩焦糖牛奶泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲2月搶吃爆餡塩焦糖牛奶泡芙。（圖／beard papa’s提供，下同）

過新年當然還要呷甜甜！日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」2月限定「塩焦糖牛奶泡芙」重磅回歸，把濃醇塩焦糖醬結合經典卡士達後，再拌入鮮奶油，大口咬下不僅吃得到濃郁微鹹焦糖滋味，還帶有滑順奶香口感，層次超豐富，且除了有經典日式派皮外，還提供黑日式、菠蘿、mini派皮選擇，即日起至2月29日限時開吃或售完為止，單顆售價75元起。

▲▼beard papa’s2月限定吃「塩焦糖牛奶泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲▼一共有4種派皮任選。

▲▼beard papa’s2月限定吃「塩焦糖牛奶泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

ET快訊
獨／王淨訪一半失控爆哭！　阮經天讓她當場淚崩
辣椒粉含致癌「蘇丹紅」　業者遭法辦！
別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！
強烈冷氣團發威「下探8度」　今入夜變天！雨區擴全台
陳零九親發聲　還原同框「黑幫吳亦凡」真相
快訊／首宗！詐團台男引渡回台受審

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

龍來大團圓！「家」的味道最安心　家樂福嚴選豬肉美味料理勾食慾

強烈冷氣團來襲！超商暖暖包、咖啡飲品「買1送1」　滷味88折爽吃

全聯、家樂福全面下架！台糖豬肉片驗出瘦肉精　賣場開放退貨

美式只要26元！4大超商「春節咖啡優惠」搶先看　加碼霜淇淋買1送1

只有今天快搶！超商飲品「買10送10」來了　珍珠奶茶下殺40元

年節「大魚大肉神隊友」首選台酒生技纖麥汁　清爽好喝～順暢不卡卡！

超商「龍年開運食物」大玩諧音哏！「有土司有財」讓消費者笑出來秒買單

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

送禮自用雙得意！「貪吃鬼芸芸」力推肯德基金燦鹽之花可可蛋撻

【廣編】2024龍年命定泡麵　竟是這款暢銷亞洲的台灣牛肉麵？

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

龍來大團圓！「家」的味道最安心　家樂福嚴選豬肉美味料理勾食慾

強烈冷氣團來襲！超商暖暖包、咖啡飲品「買1送1」　滷味88折爽吃

全聯、家樂福全面下架！台糖豬肉片驗出瘦肉精　賣場開放退貨

美式只要26元！4大超商「春節咖啡優惠」搶先看　加碼霜淇淋買1送1

只有今天快搶！超商飲品「買10送10」來了　珍珠奶茶下殺40元

年節「大魚大肉神隊友」首選台酒生技纖麥汁　清爽好喝～順暢不卡卡！

超商「龍年開運食物」大玩諧音哏！「有土司有財」讓消費者笑出來秒買單

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

送禮自用雙得意！「貪吃鬼芸芸」力推肯德基金燦鹽之花可可蛋撻

【廣編】2024龍年命定泡麵　竟是這款暢銷亞洲的台灣牛肉麵？

到大陸旅遊接受招待涉賄選　彰化退休員警和里長2人遭起訴

換美學新自強號替駛！台鐵3月起2波列車調整　5班次受影響

泰國BL《危險羅曼史》CP要來了！　Perth＆Chimon三月首訪寶島

桃機春節擠116萬人次！快速通關4撇步　3尖峰時段提早3小時報到

「國立歷史博物館」重新開館5亮點！展場擴增22%、戶外平台首亮相

士檢攜榮觀、更保關懷送暖　受刑、馨生、受保護管束人揪甘心

日人氣樂團Atarayo亞巡首站選台北！「難忘台粉溫暖」售票時間公開

桃園市府顧問彭柏霖關懷獨老、街友　持續11年不間斷

168斷食法好夯！營養師曝「9種人」別輕易嘗試

今入夜變天！雨區擴全台　極冷空氣急凍探8度「冰箱門初四才關」

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

消費熱門新聞

台糖豬肉驗出瘦肉精　全聯、家樂福全下架

麥當勞本周「7大優惠券」出爐！

只有今天！超商飲品「買10送10」來了

美式賣場爆紅飲品瘋搶購！

限時7天！超商大杯美式只要26元

超商今天限定搶美式、拿鐵買6送6

肯德基金燦鹽之花可可蛋撻！送禮自用雙得意

終於等到！超商美式、拿鐵「買1送1」爽喝

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

一咬爆餡！超商最新「爆餡草莓泡芙」

掌握超商1開運小物　龍年開運有訣竅

4大超商「春節咖啡優惠」搶先看

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

草莓禮盒、霸榜巧克力福袋　超市情人節優惠一次看

更多熱門

相關新聞

強烈冷氣團來襲！2縣市低溫特報　急凍跌破6度

強烈冷氣團來襲！2縣市低溫特報　急凍跌破6度

強烈冷氣團來襲，中央氣象署今（7日）下午4時21分針對2縣市金門和連江發布低溫特報，今下午到明天晚間低溫可能跌破6度，低溫範圍入夜後到明天可能再擴大。

華南雲雨接近！今入夜雨區擴全台　強烈冷氣團凍5天「下探8度」

華南雲雨接近！今入夜雨區擴全台　強烈冷氣團凍5天「下探8度」

只有今天！超商飲品「買10送10」來了

只有今天！超商飲品「買10送10」來了

強烈冷氣團要來了！一路冷到初三　低溫探底「10度↓」時間曝

強烈冷氣團要來了！一路冷到初三　低溫探底「10度↓」時間曝

華南雲雨區今晚報到！北部濕冷到初一「低溫探10度」　高山有望降雪

華南雲雨區今晚報到！北部濕冷到初一「低溫探10度」　高山有望降雪

關鍵字：

冷氣團低溫寒流超商優惠咖啡優惠暖暖包買1送1

讀者迴響

熱門新聞

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

國巨員工不滿賺逾百億年終僅1個月　公司：依發放政策及績效計算

薇姿撤台官方證實了！

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面