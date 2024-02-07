強烈冷氣團來襲！超商暖暖包、咖啡飲品「買1送1」　滷味88折爽吃

▲7-11門市即日起至3月5日止推出「小白兔暖暖包全系列任選第2件6折」、「指定暖暖包任選買1送1」。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

迎接過年前低溫來襲，加上返鄉人潮補給需求，超商特別於觀光風景區、幹道型及交通轉運站周邊門市加強保暖商品備貨，較平時增加5倍以上，更於即日起祭出指定暖暖包買1送1，方便民眾購買還能省荷包；同步也再加碼指定咖啡飲品買1送1、滷味／麻辣燙／關東煮任選4件88折等優惠。

7-11觀察，每到冬季氣溫下降5度，熱食自助區商品銷售平均可提升2成，如星級饗宴-滷味、麻辣燙、關東煮等都是天冷時熱銷夯品；因應低溫來襲，全品項商品即日起至3月5日推出搭配指定杯湯可享任選4件88折，春節期間（2月7日至2月20日）加碼任選4件再加贈OPENPOINT點數8點。

▲7-11星級饗宴-滷味、麻辣燙、關東煮全品項搭配指定杯湯可享任選4件88折，春節期間加碼任選4件再送OPENPOINT點數8點。



冷天來杯熱熱的飲品更加倍幸福！7-11門市將在2月10日起至2月13日止加碼CITY系列飲品優惠，品項有「CITY CAFE特大杯美式買1送1」、「CITY CAFE特大杯拿鐵買2送1」、「CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選買1送1」；另外，即日起至2月20日止，冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」單杯特價79元。

▲7-11門市將在2月10日起至2月13日止加碼推出指定CITY咖啡飲品買1送1；另外，即日起至2月20日止，冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」單杯特價79元。

不僅如此，7-11也推出暖暖包優惠，即日起至3月5日止，小白兔暖暖包全系列任選第2件6折(價低者折)、指定暖暖包任選買1送1（價低者折）；冬季也是精補飲品銷售旺季，7-11熱銷精補飲品韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」，今年特別推出不添加糖版本，即日起至2月20日可享買1送1，買來自用或送人都適合。

▲2月搶吃爆餡塩焦糖牛奶泡芙。（圖／beard papa’s提供，下同）

過新年當然還要呷甜甜！日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」2月限定「塩焦糖牛奶泡芙」重磅回歸，把濃醇塩焦糖醬結合經典卡士達後，再拌入鮮奶油，大口咬下不僅吃得到濃郁微鹹焦糖滋味，還帶有滑順奶香口感，層次超豐富，且除了有經典日式派皮外，還提供黑日式、菠蘿、mini派皮選擇，即日起至2月29日限時開吃或售完為止，單顆售價75元起。

▲▼一共有4種派皮任選。