4大超商「春節優惠」懶人包！　搶喝大杯拿鐵、霜淇淋買1送1

▲4大超商春節優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

7天的春節假期開跑了，《ETtoday新聞雲》整理「4大超商春節限定優惠」，連假期間不僅有咖啡買1送1、霜淇淋買1送1等好康，更推出多款限量咖啡飲品組合優惠，並咖放寄杯、冷熱互換，小確幸不能放過。

●7-11

7-11全門市即日起至2月9日祭出「CITY PRIMA大杯精品美式買2送2」、「CITY CAFE大杯拿鐵買2送1」優惠；限定門市至2月14日前還有「霜淇淋買1送1」，只要持icash Pay、icash 2.0支付即享優惠；加碼至3月5日期間之周五、六、日加碼搶喝「思樂冰全品項第2杯半價」。

另，OPENPOINT行動隨時取至2月14日前也有「CITY龍年指定案型688元」優惠，品項有「CITY CAFE大杯美式26杯（限量15萬組）」、「CITY CAFE大杯拿鐵18杯（限量15萬組）」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯（限量5萬組）」、「CITY TEA經典純奶茶／純奶青任選20杯」（限量5萬組）」、「CITY PRIMA大杯精品美式／拿鐵任選10杯（限量5萬組）」；還有「CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2（每日限量5000組）」、「CITY TEA香鑽水果茶買2送2（每日限量2000組）」。

▲7-11霜淇淋買1送1。

●全家

全家全門市即日起至2月14日祭出「Let's Café特濃美式／特濃拿鐵同品項買1送1（限現場領取）」、「Fami!ce全家霜淇淋任選第2支5元（限現場領取）」；加碼至2月20日前還有「私品茶全品項任選第2杯5折（限現場領取）」、「南洋酸辣燙馬尚煮買3送1（送20元馬尚煮商品、限現場領取）等優惠。

至2月14日前更於APP隨買跨店取推出168元、1688元、8888元等多款優惠組合，最低下殺51折，還能寄杯、互換冷熱，其中，168元組合有「特大杯經典美式5杯」、「特大杯經典拿鐵4杯」，每人限購2組，兌換期限至4月30日；1688元組合有「大杯經典美式68杯」、「大杯經典拿鐵55杯」、「中杯單品美式40杯」、「中杯單品拿鐵35杯」、「大杯單品美式32杯」、「大杯單品拿鐵29杯」、「Fami!ce全家霜淇淋55支」，每人限購1組，兌換期限至2025年12月25日。

8888元組合則有「大杯經典美式388杯」、「大杯經典拿鐵318杯」，加碼還送全家Fa點88888點，2品項各限量888組，每人限購1組，兌換期限至2026年12月25日；至2月20日前再搶「茶葉蛋60入588元」，每人限購2組，兌換期限至6月30日。

▲萊爾富有咖啡組合優惠。

●萊爾富

萊爾富即日起至2月14日祭出「大杯美式／拿鐵任2杯66元」、「大杯特濃美式／特濃拿鐵任2杯88元」。

●OK mart

OK mart全門市即日起至2月11日祭出「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」優惠，且不限冷熱；期間加碼在雲端商城OK mall推「大杯莊園美式／拿鐵同品項買6送3、買20送12」等組合優惠。