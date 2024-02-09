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社會 社會焦點 保障人權

教授同居小三10年！臨終前「想給她名分」　元配氣炸提告

▲▼老師,教授。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲張姓教授與張女同居10多年，直到他癌末住院，元配才知情。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳佩蓁／台北報導

台北一名張姓大學教授與趙姓妻子結婚結縭32年，育有1子，但他多年來卻以需要專注研究為由，獨自住在學校宿舍，直到2020年張教授罹患癌症晚期住院，家人才知道他早與另一名張姓女博士同居10年，且已立好遺囑要將遺產贈與張女，讓元配氣炸怒向張女提告，士林地院審理後，認為雖然張女確實侵害趙女配偶權，但趙女之請求權已逾時效，因此駁回趙女訴訟。

判決指出，趙女主張，她婚後辛苦輔佐丈夫成為大學教授，為了不讓丈夫分心，她單獨養育兒子多年，而丈夫則以專注研究為由，獨自住在學校宿舍，沒想到2021年她卻收到丈夫的email表示要與她離婚，詢問小姑才知道原來老公早已外遇多年，且與張女同居生活長達10年，張教授罹癌後，曾向妹妹表明要給張女一個名分，甚至在2020年還將名下不動產持分移轉登記給張女。

▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲張教授癌末時，曾向妹妹表示想給張女一個名分。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

趙女主張，2020年張教授因病住院，張女在未告知張家人的情況下，擅自將張男送至台北榮民總醫院就醫，處理其醫療費用、信用卡費用與房租繳納，並提領張男名下郵局存款，還聲稱張男每月願意支付10萬元給她，總總行為已嚴重侵害其配偶權，因此向張女求償100萬元。

張女則辯稱，趙女和張教授已分居20多年，感情早已破裂，她是在2007年認識張男，雖然兩人從2012年開始同居，但始終未發生性關係，因此她自認並未侵害趙女配偶權，張男現已去世，如今提起訴訟，也無法修復兩人婚姻關係，且趙女求償金額過高。

法院審理後，勘驗趙女2023年寄給張女父母的信函，趙女在信中提及「自從2020年7月我先生因晚期癌症住院，我本人及我先生的家族親人才知道張菁芬女士的存在，以及她與我先生的不倫關係，原來我先生欺騙家人因需專注研究必須住學校宿舍是一個謊言，他們那時坦承住在一起已經長達10多年。自2020年7月我先生住院開始，張菁芬小姐即開始吵著要名分，要求給她生活保障...」等語，認為趙女2020年已知張男與張女婚外情，但她卻於2023年5月才提起本訴訟，已逾2年時效期間，因此判決駁回趙女之訴。

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