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社會 社會焦點 保障人權

偷吃人妻被評「沒比較粗」！小王喊：舌頭用到妳高潮...夫怒告

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新竹人夫發現小王對妻子說「舌頭用到妳高潮」，怒將兩人告上法院求償2百萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹人夫發現妻子小雅(化名)偷吃工程業阿明(化名)，兩人還大聊性愛話題，阿明說「舌頭用到妳高潮」，還問「雞雞放進去的時候為什麼不容易高潮」，小雅也回應「你又不是比較粗的人」，讓人夫覺得自己頭頂很綠，攤牌後還遭小雅提出離婚，怒將兩人告上法院求償200萬元。新竹地院審理，判兩人侵害配偶權，不過人夫在和解離婚時，已放棄對小雅求償的權利，判阿明要賠20萬元。可上訴。

人夫表示，他從阿明老婆手上，拿到阿明和小雅的LINE聊天紀錄及對話錄音，內容包含為阿明對小雅說「充電，吃飯哦，寶貝」，以及2人討論「舌頭靈不靈活、沒有穿衣服的時候、最好是可以舌頭用到妳高潮、雞雞放進去的時候為什麼不容易高潮、你又不是比較粗的人」等性愛話題，顯示兩人已發生性關係。

人夫又拿出相關影像和照片說，小雅前年7月和阿明見面時互動親暱，分開時阿明還伸手撫摸、拍打小雅腰、臀數下，8月兩人又一同到小吃店用餐，再拿鑰匙進入一處公寓，疑似同居。兩人又在妻子駕駛的車上密會，阿明下車後，小雅在狹小車內空間移動到駕駛座怕人看見，顯然兩人剛才在做不可告人的事情。

人夫指出，小雅因外遇對他態度丕變，還執意離婚，在監護權審理中，小孩也說知道媽媽有男朋友，還收過媽媽男友1支小米手機，他因妻子外遇深感痛苦，要向小雅和阿明求償200萬元。

全案審理時，小雅和阿明全盤否認外遇，表示兩人只是前工地同事及朋友關係，偶以言詞互虧、開玩笑而己，阿明或有性騷擾的言語，但小雅並無肯定回應，兩人一同進入公寓則是幫忙友人裝修二手屋。

法官認為，小雅若遭性騷擾，後續不會多次和阿明單獨碰面、同車、或同屋一起工作，且阿明老婆質問阿明「跟她2-3天打砲，讓你愛上她」時，阿明也不辯駁，只表示「錯的是我」，可見兩人確有發生性行為，審酌小雅錢年收約5千元，阿明年收百萬，判人夫可求償40萬元。。

不過法官說，人夫和小雅離婚時就知道小雅外遇，但同意不再向對方請求因這場婚姻關係所產生的一切損害賠償，因此判小雅免賠，阿明則要賠20萬。

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